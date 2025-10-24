Sem Pedro, Flamengo pode ter até cinco desfalques contra o Fortaleza; confira

Pedro, do Flamengo, durante a semifinal da Libertadores contra o Racing, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 22/10/2025 / Crédito: Mauro Pimentel / AFP

Focado na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza recebe o vice-líder Flamengo neste sábado, 25, às 19h30, na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A. Para o duelo, o Rubro-Negro poderá ter até cinco baixas, sendo três já confirmadas. Os meias Erick Pulgar e Carrascal receberam o terceiro cartão amarelo no confronto direto contra o Palmeiras pela última rodada e cumprirão suspensão automática diante do Tricolor.