Sem Pedro, Flamengo pode ter até cinco desfalques contra o Fortaleza; confira

Sem Pedro, Flamengo pode ter até cinco desfalques contra o Fortaleza; confiraBuscando a liderança da Série A, Rubro-Negro visita o Tricolor neste sábado, 25, no Gigante da Boa Vista pela 30ª rodada
Focado na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza recebe o vice-líder Flamengo neste sábado, 25, às 19h30, na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A. Para o duelo, o Rubro-Negro poderá ter até cinco baixas, sendo três já confirmadas.
Os meias Erick Pulgar e Carrascal receberam o terceiro cartão amarelo no confronto direto contra o Palmeiras pela última rodada e cumprirão suspensão automática diante do Tricolor.
A ausência mais importante, porém, será no ataque rubro-negro. No duelo de ida da semifinal da Libertadores contra o Racing, Pedro sofreu uma lesão no antebraço direito e deverá desfalcar o time da Gávea por cerca de um mês.
Leia mais
Além dele, o ex-Fortaleza Everton Cebolinha também não será relacionado para a partida. O atacante sofreu uma lesão no quadril no duelo contra o Botafogo e permanece em recuperação no departamento médico do clube.
O elenco de Filipe Luís, porém, poderá contar com o retorno do zagueiro Léo Ortiz. O defensor se recupera de um estiramento no ligamento do tornozelo direito, mas poderá ser relacionado para o duelo; uma vez que integrou o banco da equipe no jogo contra o Racing.
Fortaleza x Flamengo
O Fortaleza chega para o confronto em momento delicado, depois de duas derrotas consecutivas, enquanto o Flamengo entra mais confiante do que nunca. Com a melhor defesa e o ataque mais eficiente da Série A, o Rubro-Negro busca a vitória para se manter na disputa com o Palmeiras pela liderança. A equipe é a atual segunda colocada, com 61 pontos, mesma pontuação do Porco — que lidera por ter uma vitória a mais.
Com 90% de risco de rebaixamento, o Fortaleza não pode vacilar e precisa vencer pelo menos sete dos dez jogos restantes para manter a esperança de permanecer na elite do futebol brasileiro.