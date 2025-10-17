Fortaleza poderá ter até nove desfalques contra o Cruzeiro; confira

Fortaleza poderá ter até nove desfalques contra o Cruzeiro; confiraEquipes se enfrentam neste sábado, 18, no Mineirão, às 21 horas, pela 29ª rodada do Brasileirão
Após a derrota para o Vasco, o Fortaleza volta a campo neste fim de semana pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, neste sábado, 18, às 21 horas. Para enfrentar o terceiro colocado do Campeonato, Martín Palermo poderá ter até nove baixas no elenco.
Gaston Ávila e Deyverson receberam o terceiro cartão amarelo contra o Vasco, portanto cumprem suspensão automática diante da Raposa. Também no revés contra o Cruzmaltino, Kuscevic, Adam Bareiro e Pablo Roberto receberam cartão vermelho e não poderão entrar em campo.
Além deles, o Tricolor também não poderá contar com os atletas que integram o departamento médico. Lucas Crispim e Benevenuto tratam de edema na parte posterior da coxa, enquanto Bruno Pacheco realiza transição física após lesão na mesma região. Já o goleiro João Ricardo segue em recuperação de uma cirurgia no ombro direito e será desfalque pelo restante da temporada.
Situação delicada no Z-4
Além da derrota para o Vasco, os resultados da 28ª rodada não foram favoráveis ao Leão do Pici, que aumenta a preocupação na luta contra o rebaixamento. Com a vitória do Santos sobre o Corinthians, o time paulista — primeiro fora da zona de rebaixamento — abriu sete pontos de vantagem sobre o Leão. O triunfo do Vitória sobre o Bahia também ampliou a diferença entre o Fortaleza e o rubro-negro baiano, agora de quatro pontos.