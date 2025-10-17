Fortaleza poderá ter até nove desfalques contra o Cruzeiro; confira

Benjamín Kuscevic, zagueiro do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após a derrota para o Vasco, o Fortaleza volta a campo neste fim de semana pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, neste sábado, 18, às 21 horas. Para enfrentar o terceiro colocado do Campeonato, Martín Palermo poderá ter até nove baixas no elenco. Gaston Ávila e Deyverson receberam o terceiro cartão amarelo contra o Vasco, portanto cumprem suspensão automática diante da Raposa. Também no revés contra o Cruzmaltino, Kuscevic, Adam Bareiro e Pablo Roberto receberam cartão vermelho e não poderão entrar em campo.

