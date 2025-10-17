Após empate, Cruzeiro não terá Cássio e Kaio Jorge diante do Fortaleza

Após empate, Cruzeiro não terá Cássio e Kaio Jorge diante do FortalezaGoleiro sofreu pancada na cabeça contra o Atlético-MG, e atacante foi expulso após fazer gesto acusando o árbitro da partida de favorecer o time rival
Próximo adversário do Fortaleza no Brasileirão, o Cruzeiro empatou por 1 a 1 no clássico contra o Atlético-MG, na última quarta-feira, 15, pela 28ª rodada da competição, e ainda teve duas baixas importantes para encarar o Leão: o goleiro Cássio e o artilheiro Kaio Jorge.
O experiente arqueiro sofreu uma pancada na cabeça no duelo diante do Galo, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), e terá de cumprir o protocolo de concussão — o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê intervalo de cinco dias. Léo Aragão deve assumir o posto no gol.
Já Kaio Jorge foi expulso por reclamação com a arbitragem e terá de cumprir suspensão automática, abrindo espaço para Gabigol aparecer entre os titulares. A Raposa também não terá o lateral-esquerdo Kaiki, suspenso, além dos lesionados Fagner, Matheus Henrique e Sinisterra.
Leia mais
Por outro lado, o zagueiro Fabrício Bruno, que estava a serviço da seleção brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, fica novamente à disposição do técnico Leonardo Jardim.
Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025
A Raposa recebe o Tricolor neste sábado, 18, às 21 horas, no Mineirão, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro está na terceira colocação da tabela de classificação, com 53 pontos somados, enquanto o Fortaleza está em 18º lugar, com 24 pontos.
Cruzeiro: empate e expulsão contra o Atlético-MG
Aos três minutos do segundo tempo, Kaio Jorge aproveitou vacilo defensivo do Atlético-MG e serviu Matheus Pereira, que, dentro da área, só precisou empurrar a bola para dentro do gol para abrir o placar. Em menos de dois minutos, Ruan Tressoldi aproveitou o lançamento de Arana na cobrança de escanteio e empatou o duelo.
Os jogadores do Cruzeiro reclamaram bastante com o árbitro Paulo César Zanovelli por conta da marcação do escanteio que originou o gol rival. Kaio Jorge chegou até a fazer gesto com as mãos insinuando que o Zanovelli favoreceu o Atlético-MG e foi punido com o cartão vermelho.