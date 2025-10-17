Após empate, Cruzeiro não terá Cássio e Kaio Jorge diante do Fortaleza

Goleiro Cássio foi substituído no jogo Atlético-MG x Cruzeiro, na Arena MRV, pela Série A 2025, após sofrer pancada na cabeça / Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Próximo adversário do Fortaleza no Brasileirão, o Cruzeiro empatou por 1 a 1 no clássico contra o Atlético-MG, na última quarta-feira, 15, pela 28ª rodada da competição, e ainda teve duas baixas importantes para encarar o Leão: o goleiro Cássio e o artilheiro Kaio Jorge. O experiente arqueiro sofreu uma pancada na cabeça no duelo diante do Galo, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), e terá de cumprir o protocolo de concussão — o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê intervalo de cinco dias. Léo Aragão deve assumir o posto no gol.