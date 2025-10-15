Transmissão de Fortaleza x Vasco: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Fortaleza x Vasco: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão entre Fortaleza e Vasco acontece hoje, 15, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Fortaleza e Vasco jogam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em partida pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
O jogo, que tem transmissão ao vivo e com imagens no Premiere (serviço de pay-per-view), terá lances em tempo real na Globo (canal de TV aberta).
Confira abaixo e veja também os jogos de hoje (15/10).
Fortaleza x Vasco ao vivo hoje (15/10): assistir à transmissão
Jogo é disputado na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e começa às 21h30min (horário de Brasília).
Fortaleza x Vasco: onde assistir à transmissão ao vivo do jogo
- Globo: canal de TV aberta
- Premiere: serviço de pay-per-view