Transmissão de Fortaleza x Vasco: assistir ao vivo - online e grátis

Jogo do Brasileirão entre Fortaleza e Vasco acontece hoje, 15, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fortaleza e Vasco jogam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em partida pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

O jogo, que tem transmissão ao vivo e com imagens no Premiere (serviço de pay-per-view), terá lances em tempo real na Globo (canal de TV aberta).

Confira abaixo e veja também os jogos de hoje (15/10).

Fortaleza x Vasco ao vivo hoje (15/10): assistir à transmissão

Jogo é disputado na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e começa às 21h30min (horário de Brasília).

Fortaleza x Vasco: onde assistir à transmissão ao vivo do jogo

  • Globo: canal de TV aberta
  • Premiere: serviço de pay-per-view

