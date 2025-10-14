Erandir crê em recuperação e defende trabalho de Marcelo Paz

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 14.10.2025: Erandir, técnico do Fortaleza Feminino, e Erivelton, técnico do Ceará Feminino, participam do Esportes do Povo no estúdio da Rádio O POVO CBN. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Presente no programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, antes do Clássico-Rainha desta quinta-feira, 16, pela terceira rodada do Campeonato Cearense Feminino, o ex-jogador e atual técnico do time feminino do Fortaleza, Erandir, comentou o momento vivido pelo elenco masculino do Leão. Atualmente na 18ª colocação da Série A, o grupo comandado por Martin Palermo busca uma rápida recuperação para fugir do rebaixamento. Apesar da má fase, o ídolo do Tricolor acentuou que acredita numa recuperação da equipe no Brasileirão, defendendo que o trabalho do CEO da SAF do clube, Marcelo Paz.