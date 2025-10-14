Erandir crê em recuperação e defende trabalho de Marcelo Paz

Erandir crê em recuperação do Fortaleza e defende trabalho de Marcelo PazTreinador da equipe feminina do Fortaleza concedeu entrevista ao programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, antes do Clássico-Rainha pelo Cearense, que terá transmissão da TV O POVO
Presente no programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, antes do Clássico-Rainha desta quinta-feira, 16, pela terceira rodada do Campeonato Cearense Feminino, o ex-jogador e atual técnico do time feminino do Fortaleza, Erandir, comentou o momento vivido pelo elenco masculino do Leão. Atualmente na 18ª colocação da Série A, o grupo comandado por Martin Palermo busca uma rápida recuperação para fugir do rebaixamento.
Apesar da má fase, o ídolo do Tricolor acentuou que acredita numa recuperação da equipe no Brasileirão, defendendo que o trabalho do CEO da SAF do clube, Marcelo Paz.
“Independente do momento do time profissional, o Marcelo Paz tem passado tranquilidade para nós. Sabemos que o momento do masculino não é tão bom, mas ele tem feito muito pelo Fortaleza. Acredito que tem pessoas que querem atrapalhar o trabalho do Marcelo, então torcemos muito para que o Marcelo possa dar a volta por cima. Esperamos que o Fortaleza possa sair o mais rápido possível dessa situação e que o projeto do futebol feminino possa melhorar”, destacou Erandir.
O time feminino do Fortaleza entrará em campo na próxima quinta-feira, 16, às 15 horas, no CT Franzé Morais, diante do Ceará pela terceira rodada do Campeonato Cearense Feminino. Invictas no certame, as equipes disputam a liderança do Grupo A do Estadual. O embate terá transmissão com imagens da TV O POVO e do canal do Youtube do Esportes O POVO.