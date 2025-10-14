Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

A bola rola nesta quarta-feira, 15, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min, pela 28ª rodada do Brasileirão
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após um intervalo de dez dias sem partidas, o Fortaleza retoma a difícil luta contra o rebaixamento nesta quarta-feira, 15, contra o Vasco da Gama, na Arena Castelão, às 21h30min, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Por todo o contexto que vive, o Leão do Pici não pode, em nenhuma hipótese, se dar ao luxo de deixar escapar os três pontos diante do time carioca.

Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: como chega o Tricolor

Embora a situação ainda seja complicada, o Fortaleza chegou à pausa da Data Fifa com uma perspectiva mais positiva em relação à saída do Z-4. Com a vitória sobre o Juventude, em Caxias do Sul, e a derrota do Santos – que ocorreu para o Ceará –, o Tricolor deixou a vice-lanterna da tabela e passou a ter quatro pontos a menos que o Peixe, atual 16º colocado.

No melhor dos cenários, uma vitória sobre o Vasco e uma derrota do Santos no clássico diante do Corinthians, na Vila Belmiro, fariam o Fortaleza terminar a rodada com apenas um ponto de diferença para deixar a zona de rebaixamento. Por outro lado, também existe a pior hipótese: uma derrota no Castelão pode aumentar a distância para sete pontos.

Leia mais

“Devido às circunstâncias deste ano, o nosso objetivo maior, sem dúvida nenhuma, é permanecer na Série A. Nosso trabalho tem sido focado no confronto contra o Vasco, em aprimorar o que fazemos bem e também em corrigir as nossas deficiências para chegarmos 100%, fazermos um grande jogo e conquistarmos a vitória dentro de casa”, afirmou o goleiro Brenno, um dos heróis do triunfo sobre o Juventude.

Para a partida, o técnico Martín Palermo terá desfalques importantes. Matheus Pereira, um dos principais destaques da equipe, está suspenso. No departamento médico estão João Ricardo (que passará por cirurgia e só retornará em cerca de seis meses), Bruno Pacheco (lesão) e Weverson (transição). Por outro lado, há cinco retornos: Lucas Crispim, Lucca Prior, Moisés, Tinga e Benevenuto.

Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: como chega o Cruzmaltino

Adversário do Fortaleza, o Vasco já passou por momentos piores no Brasileirão desta temporada. Na primeira metade do torneio, conviveu constantemente com o perigo da zona de rebaixamento e apresentou oscilações. No returno, porém, a situação mudou de rumo – o Cruzmaltino tem a quarta melhor campanha nesta segunda fase do certame, com 58% de aproveitamento.

Em oito partidas disputadas no segundo turno da Série A, o Vasco conquistou quatro vitórias, empatou duas vezes e perdeu outras duas. Considerando os últimos nove jogos disputados – dois deles pela Copa do Brasil, na qual eliminou o Botafogo nas quartas de final –, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz sofreu apenas um revés, além de quatro triunfos e quatro empates.

Para o confronto, Diniz terá o desfalque do lateral Paulo Henrique, que foi titular pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, disputado nesta terça-feira, dia 14, em Tóquio – ele, inclusive, marcou um dos gols da Canarinho na derrota por 3 a 2. O também lateral Pumita Rodríguez, convocado pelo Uruguai, deve ser ausência.

Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: retrospecto

O Fortaleza possui um longo período de invencibilidade contra o Vasco atuando na capital cearense: 22 anos. A última vez que o Leão perdeu para o Cruzmaltino como mandante foi em 2003, pela 15ª rodada do Brasileirão, quando o Vasco superou o Fortaleza por 1 a 0.

Desde então, as equipes se enfrentaram oito vezes em solo cearense, com quatro vitórias do Tricolor e quatro empates.

Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: análise de Iara Costa

"O Vasco chega em alta para a partida, afinal é o quarto lugar no returno do Brasileirão. Mas, para o Fortaleza, é jogo de vida ou morte. A equipe cearense vem evoluindo com Palermo e precisa mostrar sua melhor versão contra o Cruzmaltino e, principalmente, para sua torcida", avalia a jornalista do O POVO.

Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: provável escalação

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Pochettino (Pierre) e Lucas Crispim; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Vasco

4-4-2: Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes, Coutinho e Nuno Moreira; Rayan e Vegetti (Andrés Gómez). Téc: Fernando Diniz

Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: ficha técnica

  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
  • Horário: 21h30min
  • Data: 15/10/2025
  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio/GO
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires/GO e Francisco Chaves Bezerra/PE
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira/SP

Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Premiere
  • Globo
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook do Esportes O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Esportes

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar