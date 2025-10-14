Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Lucas Sasha deve ser titular do Fortaleza, neste sábado / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após um intervalo de dez dias sem partidas, o Fortaleza retoma a difícil luta contra o rebaixamento nesta quarta-feira, 15, contra o Vasco da Gama, na Arena Castelão, às 21h30min, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Por todo o contexto que vive, o Leão do Pici não pode, em nenhuma hipótese, se dar ao luxo de deixar escapar os três pontos diante do time carioca. Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: como chega o Tricolor Embora a situação ainda seja complicada, o Fortaleza chegou à pausa da Data Fifa com uma perspectiva mais positiva em relação à saída do Z-4. Com a vitória sobre o Juventude, em Caxias do Sul, e a derrota do Santos – que ocorreu para o Ceará –, o Tricolor deixou a vice-lanterna da tabela e passou a ter quatro pontos a menos que o Peixe, atual 16º colocado.



Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: como chega o Cruzmaltino

Adversário do Fortaleza, o Vasco já passou por momentos piores no Brasileirão desta temporada. Na primeira metade do torneio, conviveu constantemente com o perigo da zona de rebaixamento e apresentou oscilações. No returno, porém, a situação mudou de rumo – o Cruzmaltino tem a quarta melhor campanha nesta segunda fase do certame, com 58% de aproveitamento.

Em oito partidas disputadas no segundo turno da Série A, o Vasco conquistou quatro vitórias, empatou duas vezes e perdeu outras duas. Considerando os últimos nove jogos disputados – dois deles pela Copa do Brasil, na qual eliminou o Botafogo nas quartas de final –, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz sofreu apenas um revés, além de quatro triunfos e quatro empates.

Para o confronto, Diniz terá o desfalque do lateral Paulo Henrique, que foi titular pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, disputado nesta terça-feira, dia 14, em Tóquio – ele, inclusive, marcou um dos gols da Canarinho na derrota por 3 a 2. O também lateral Pumita Rodríguez, convocado pelo Uruguai, deve ser ausência.

Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: retrospecto O Fortaleza possui um longo período de invencibilidade contra o Vasco atuando na capital cearense: 22 anos. A última vez que o Leão perdeu para o Cruzmaltino como mandante foi em 2003, pela 15ª rodada do Brasileirão, quando o Vasco superou o Fortaleza por 1 a 0. Desde então, as equipes se enfrentaram oito vezes em solo cearense, com quatro vitórias do Tricolor e quatro empates.



Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: análise de Iara Costa

"O Vasco chega em alta para a partida, afinal é o quarto lugar no returno do Brasileirão. Mas, para o Fortaleza, é jogo de vida ou morte. A equipe cearense vem evoluindo com Palermo e precisa mostrar sua melhor versão contra o Cruzmaltino e, principalmente, para sua torcida", avalia a jornalista do O POVO. Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: provável escalação Fortaleza 4-3-3: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Pochettino (Pierre) e Lucas Crispim; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

