Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseA bola rola nesta quarta-feira, 15, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min, pela 28ª rodada do Brasileirão
Após um intervalo de dez dias sem partidas, o Fortaleza retoma a difícil luta contra o rebaixamento nesta quarta-feira, 15, contra o Vasco da Gama, na Arena Castelão, às 21h30min, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Por todo o contexto que vive, o Leão do Pici não pode, em nenhuma hipótese, se dar ao luxo de deixar escapar os três pontos diante do time carioca.
Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: como chega o Tricolor
Embora a situação ainda seja complicada, o Fortaleza chegou à pausa da Data Fifa com uma perspectiva mais positiva em relação à saída do Z-4. Com a vitória sobre o Juventude, em Caxias do Sul, e a derrota do Santos – que ocorreu para o Ceará –, o Tricolor deixou a vice-lanterna da tabela e passou a ter quatro pontos a menos que o Peixe, atual 16º colocado.
No melhor dos cenários, uma vitória sobre o Vasco e uma derrota do Santos no clássico diante do Corinthians, na Vila Belmiro, fariam o Fortaleza terminar a rodada com apenas um ponto de diferença para deixar a zona de rebaixamento. Por outro lado, também existe a pior hipótese: uma derrota no Castelão pode aumentar a distância para sete pontos.
Leia mais
“Devido às circunstâncias deste ano, o nosso objetivo maior, sem dúvida nenhuma, é permanecer na Série A. Nosso trabalho tem sido focado no confronto contra o Vasco, em aprimorar o que fazemos bem e também em corrigir as nossas deficiências para chegarmos 100%, fazermos um grande jogo e conquistarmos a vitória dentro de casa”, afirmou o goleiro Brenno, um dos heróis do triunfo sobre o Juventude.
Para a partida, o técnico Martín Palermo terá desfalques importantes. Matheus Pereira, um dos principais destaques da equipe, está suspenso. No departamento médico estão João Ricardo (que passará por cirurgia e só retornará em cerca de seis meses), Bruno Pacheco (lesão) e Weverson (transição). Por outro lado, há cinco retornos: Lucas Crispim, Lucca Prior, Moisés, Tinga e Benevenuto.
Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: como chega o Cruzmaltino
Adversário do Fortaleza, o Vasco já passou por momentos piores no Brasileirão desta temporada. Na primeira metade do torneio, conviveu constantemente com o perigo da zona de rebaixamento e apresentou oscilações. No returno, porém, a situação mudou de rumo – o Cruzmaltino tem a quarta melhor campanha nesta segunda fase do certame, com 58% de aproveitamento.
Em oito partidas disputadas no segundo turno da Série A, o Vasco conquistou quatro vitórias, empatou duas vezes e perdeu outras duas. Considerando os últimos nove jogos disputados – dois deles pela Copa do Brasil, na qual eliminou o Botafogo nas quartas de final –, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz sofreu apenas um revés, além de quatro triunfos e quatro empates.
Para o confronto, Diniz terá o desfalque do lateral Paulo Henrique, que foi titular pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, disputado nesta terça-feira, dia 14, em Tóquio – ele, inclusive, marcou um dos gols da Canarinho na derrota por 3 a 2. O também lateral Pumita Rodríguez, convocado pelo Uruguai, deve ser ausência.
Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: retrospecto
O Fortaleza possui um longo período de invencibilidade contra o Vasco atuando na capital cearense: 22 anos. A última vez que o Leão perdeu para o Cruzmaltino como mandante foi em 2003, pela 15ª rodada do Brasileirão, quando o Vasco superou o Fortaleza por 1 a 0.
Desde então, as equipes se enfrentaram oito vezes em solo cearense, com quatro vitórias do Tricolor e quatro empates.
Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: análise de Iara Costa
"O Vasco chega em alta para a partida, afinal é o quarto lugar no returno do Brasileirão. Mas, para o Fortaleza, é jogo de vida ou morte. A equipe cearense vem evoluindo com Palermo e precisa mostrar sua melhor versão contra o Cruzmaltino e, principalmente, para sua torcida", avalia a jornalista do O POVO.
Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: provável escalação
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Pochettino (Pierre) e Lucas Crispim; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
Vasco
4-4-2: Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes, Coutinho e Nuno Moreira; Rayan e Vegetti (Andrés Gómez). Téc: Fernando Diniz
Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
- Horário: 21h30min
- Data: 15/10/2025
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio/GO
- Assistentes: Bruno Raphael Pires/GO e Francisco Chaves Bezerra/PE
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira/SP
Fortaleza x Vasco pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Globo
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- Youtube e Facebook do Esportes O POVO