"Semana perfeita", celebra Tainá após convocação e conquista da Copa Maria Bonita

"Semana perfeita", celebra Tainá após convocação e conquista da Copa Maria BonitaArtilheira do Fortaleza foi chamada para a Seleção Sub-20 na mesma semana em que se tornou artilheira da Copa Maria Bonita e do Fortaleza na temporada
O Fortaleza se consagrou campeão da Copa Maria Bonita neste sábado, 11, com um título que passou diretamente pelos pés da artilheira Tainá. Autora do gol tricolor no triunfo em 1 a 0 diante do Sport, a camisa 20 vive um ano brilhante e uma semana que ela mesma classificou como "perfeita" pois, além do título e do gol decisivo, a atacante também convocada para a seleção brasileira Sub-20.
Em meio às comemorações pela taça da competição regional, Tainá celebrou os dois feitos na Arena Pernambuco, que ela também chamou de sonho realizado.
"Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria uma como essa, é realmente uma semana perfeita. Primeiro pude realizar o sonho de ser convocada para a Seleção Brasileira Sub-20 e eu sabia que vinha fazendo uma boa competição. Antes do jogo eu só pensava em fazer o gol do título e a bola caiu nos meus pés para isso acontecer. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem acontecendo em minha vida", destacou ela.
O Fortaleza faz um ano histórico no futebol feminino. Além do título da Copa Maria Bonita, as Leoas também alcançaram o acesso à elite da modalidade e tem feito até aqui uma campanha invicta. Em 18 jogos, foram somadas 11 vitórias e sete empates, com 50 gols marcados — sendo 10 deles de Tainá — e 13 tomados.
A equipe agora concentrará suas forças finais no Campeonato Cearense. Pelo Estadual, o grupo comandado por Erandir entrará em campo nesta quinta-feira, 16, 15h, em primeiro Clássico-Rainha da temporada diante do Ceará, no CT Franzé Morais.