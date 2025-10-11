"Semana perfeita", celebra Tainá após convocação e conquista da Copa Maria Bonita

Artilheira do Fortaleza foi chamada para a Seleção Sub-20 na mesma semana em que se tornou artilheira da Copa Maria Bonita e do Fortaleza na temporada

Em meio às comemorações pela taça da competição regional, Tainá celebrou os dois feitos na Arena Pernambuco, que ela também chamou de sonho realizado.

O Fortaleza se consagrou campeão da Copa Maria Bonita neste sábado, 11, com um título que passou diretamente pelos pés da artilheira Tainá. Autora do gol tricolor no triunfo em 1 a 0 diante do Sport , a camisa 20 vive um ano brilhante e uma semana que ela mesma classificou como "perfeita" pois, além do título e do gol decisivo, a atacante também convocada para a seleção brasileira Sub-20.

"Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria uma como essa, é realmente uma semana perfeita. Primeiro pude realizar o sonho de ser convocada para a Seleção Brasileira Sub-20 e eu sabia que vinha fazendo uma boa competição. Antes do jogo eu só pensava em fazer o gol do título e a bola caiu nos meus pés para isso acontecer. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem acontecendo em minha vida", destacou ela.

O Fortaleza faz um ano histórico no futebol feminino. Além do título da Copa Maria Bonita, as Leoas também alcançaram o acesso à elite da modalidade e tem feito até aqui uma campanha invicta. Em 18 jogos, foram somadas 11 vitórias e sete empates, com 50 gols marcados — sendo 10 deles de Tainá — e 13 tomados.

A equipe agora concentrará suas forças finais no Campeonato Cearense. Pelo Estadual, o grupo comandado por Erandir entrará em campo nesta quinta-feira, 16, 15h, em primeiro Clássico-Rainha da temporada diante do Ceará, no CT Franzé Morais.