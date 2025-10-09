Fortaleza de olho: Atlético-MG vence e aumenta distância para Z-4

Fortaleza de olho: Atlético-MG vence jogo atrasado e aumenta distância para o Z-4Galo sobe para a 14ª posição da Série A com triunfo sobre o Sport e abre oito pontos de distância para o Tricolor, que está na 18ª colocação e vê Santos como alvo principal
O Atlético-MG derrotou o Sport por 3 a 1, nessa quarta-feira, 8, em duelo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, e se distanciou da zona de rebaixamento. Com gols de Vitor Hugo, Guilherme Arana e Rony, o Galo chegou aos 32 pontos e subiu para a 14ª colocação, ultrapassando o Internacional. Derik Lacerda descontou para o Rubro-Negro.
Antes do confronto contra o Leão da Ilha, a equipe mineira ocupava a 15ª posição, com somente um ponto de vantagem sobre o Santos — primeiro time fora do Z-4 — e quatro pontos a mais que o Vitória, 17º colocado. O triunfo atleticano também não foi favorável às projeções do Fortaleza na tabela de classificação.
Agora, a diferença entre Galo e Leão do Pici é de oito pontos, o que deixa o Santos mais "isolado" na briga contra a queda. Fortaleza e Atlético-MG ainda se enfrentarão duas vezes nesta Série A.
Isso ocorre porque o único jogo atrasado que ambos ainda possuem é justamente o confronto direto, válido pela 16ª rodada. Além disso, os clubes voltarão a se encontrar na 35ª rodada, pelo returno.
No cenário anterior, bastava ao Fortaleza igualar a pontuação do Atlético-MG nas demais partidas e vencer os dois confrontos diretos para ultrapassá-lo na classificação — eram cinco pontos de distância. Agora, porém, essa projeção não é mais suficiente, já que a diferença entre as equipes subiu.