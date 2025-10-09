Fortaleza de olho: Atlético-MG vence e aumenta distância para Z-4

Fortaleza e Atlético-MG ainda se enfrentarão duas vezes nesta Série A / Crédito: Pedro Souza/Atlético

O Atlético-MG derrotou o Sport por 3 a 1, nessa quarta-feira, 8, em duelo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, e se distanciou da zona de rebaixamento. Com gols de Vitor Hugo, Guilherme Arana e Rony, o Galo chegou aos 32 pontos e subiu para a 14ª colocação, ultrapassando o Internacional. Derik Lacerda descontou para o Rubro-Negro. Antes do confronto contra o Leão da Ilha, a equipe mineira ocupava a 15ª posição, com somente um ponto de vantagem sobre o Santos — primeiro time fora do Z-4 — e quatro pontos a mais que o Vitória, 17º colocado. O triunfo atleticano também não foi favorável às projeções do Fortaleza na tabela de classificação.