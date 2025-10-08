Suspenso, Matheus Pereira desfalca o Fortaleza contra o Vasco no Castelão

Suspenso, Matheus Pereira desfalca o Fortaleza contra o Vasco no CastelãoMeia será uma das baixas do Tricolor para enfrentar o Gigante da Colina
O elenco do Fortaleza se reapresenta no Pici nesta quarta-feira, 8, para iniciar a preparação para o próximo confronto. No dia 15, após a Data Fifa, o Tricolor enfrenta o Vasco, no Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, Matheus Pereira será desfalque, uma vez que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Juventude e cumprirá suspensão automática.
Titular absoluto desde a estreia contra o Bahia, em julho, o meia participou de todas as partidas desde então, contribuindo diretamente com um gol e duas assistências. Sem o principal articulador do meio-campo, Palermo terá a missão de definir o substituto do camisa 5.
Lucas Crispim surge como uma das principais alternativas do técnico para ocupar a vaga. O jogador ficou fora da última partida por fadiga muscular, mas deve estar à disposição diante do Vasco.
Outros desfalques
Além de Matheus Pereira, o Fortaleza terá mais quatro baixas para enfrentar o Gigante da Colina. Weverson segue em recuperação de um edema muscular no adutor da coxa direita; João Ricardo trata uma tendinite no ombro direito; Lucca Prior sente desconforto no púbis; e Bruno Pacheco se recupera de um edema no músculo posterior da coxa esquerda.
Por outro lado, o Tricolor poderá contar com o retorno de Moisés entre os relacionados. O atacante se lesionou ainda no início da Série A e finaliza agora a fase de transição, com chance de voltar contra o Vasco. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Juventude, Palermo comentou sobre a recuperação do camisa 21:
“Ele parece muito bem, parece com muita vontade, está nessa etapa em que já podemos utilizá-lo. Nesta última semana ele se sentiu muito melhor, temos que gerar nele também essa segurança e essa confiança de não voltar a acreditar que vai se lesionar de novo. E é um pouco também de confiança que nós transmitimos a ele, e sabendo também da importância que é ter Moisés bem, em sua plenitude”, disse o argentino.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente