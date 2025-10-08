Suspenso, Matheus Pereira desfalca o Fortaleza contra o Vasco no Castelão

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-09-2025: Jogo Fortaleza x Sport, pela Série A do Campeonato Brasileiro, com gol de Lucas Sasha. Na foto, o jogador Matheus Pereira. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O elenco do Fortaleza se reapresenta no Pici nesta quarta-feira, 8, para iniciar a preparação para o próximo confronto. No dia 15, após a Data Fifa, o Tricolor enfrenta o Vasco, no Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, Matheus Pereira será desfalque, uma vez que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Juventude e cumprirá suspensão automática. Titular absoluto desde a estreia contra o Bahia, em julho, o meia participou de todas as partidas desde então, contribuindo diretamente com um gol e duas assistências. Sem o principal articulador do meio-campo, Palermo terá a missão de definir o substituto do camisa 5.