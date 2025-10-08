Fortaleza encara o Bahia por vaga na final da Copa Maria Bonita

Em uma temporada já histórica, coroada com o acesso inédito à Série A1 do Brasileirão, o Fortaleza segue alçando voos cada vez mais altos na consolidação de sua trajetória no futebol feminino. Na noite desta quinta-feira, 9, às 19h30min, as Leoas do Pici encaram o Bahia, na Arena Pernambuco, valendo uma vaga na final da Copa Maria Bonita.

A classificação para a semifinal veio em grande estilo. Na última segunda-feira, o Fortaleza goleou o Confiança por 5 a 1, confirmando o embalo de uma equipe que soma duas vitórias em dois jogos no torneio, com oito gols marcados e apenas um sofrido. Os números, embora expressivos, vão além da estatística: traduzem a consistência e a confiança do grupo comandado por Erandir até aqui.

A solidez das Leoas é perceptível em toda a temporada. Em 16 partidas disputadas somando Brasileirão A2, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e o certame regional, o Fortaleza mantém uma invencibilidade impressionante: são nove vitórias e sete empates, sem qualquer derrota. No ataque, o desempenho é alto — 48 gols marcados e apenas 13 sofridos, uma média que reforça o equilíbrio entre eficiência ofensiva e segurança defensiva.

O setor ofensivo, aliás, tem sido um dos grandes trunfos do Tricolor. A atacante Tainá vive fase inspirada e lidera a artilharia do time na Copa Maria Bonita, com três gols. O desempenho recente a levou, inclusive, à artilharia geral da temporada, com nove tentos, ultrapassando a companheira Jhow, que vinha se destacando ao longo do ano.

Na véspera do confronto contra o Bahia, a goleira Lorrana destacou a importância de manter a concentração e o foco em um duelo que promete equilíbrio e intensidade do início ao fim.