Fortaleza encara o Bahia por vaga na final da Copa Maria Bonita

Fortaleza encara o Bahia por vaga na final da Copa Maria BonitaLeoas irão entrar em campo nesta quinta-feira, 9, às 19h30min, na Arena Pernambuco
Em uma temporada já histórica, coroada com o acesso inédito à Série A1 do Brasileirão, o Fortaleza segue alçando voos cada vez mais altos na consolidação de sua trajetória no futebol feminino. Na noite desta quinta-feira, 9, às 19h30min, as Leoas do Pici encaram o Bahia, na Arena Pernambuco, valendo uma vaga na final da Copa Maria Bonita.
A classificação para a semifinal veio em grande estilo. Na última segunda-feira, o Fortaleza goleou o Confiança por 5 a 1, confirmando o embalo de uma equipe que soma duas vitórias em dois jogos no torneio, com oito gols marcados e apenas um sofrido. Os números, embora expressivos, vão além da estatística: traduzem a consistência e a confiança do grupo comandado por Erandir até aqui.
A solidez das Leoas é perceptível em toda a temporada. Em 16 partidas disputadas somando Brasileirão A2, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e o certame regional, o Fortaleza mantém uma invencibilidade impressionante: são nove vitórias e sete empates, sem qualquer derrota. No ataque, o desempenho é alto — 48 gols marcados e apenas 13 sofridos, uma média que reforça o equilíbrio entre eficiência ofensiva e segurança defensiva.
O setor ofensivo, aliás, tem sido um dos grandes trunfos do Tricolor. A atacante Tainá vive fase inspirada e lidera a artilharia do time na Copa Maria Bonita, com três gols. O desempenho recente a levou, inclusive, à artilharia geral da temporada, com nove tentos, ultrapassando a companheira Jhow, que vinha se destacando ao longo do ano.
Na véspera do confronto contra o Bahia, a goleira Lorrana destacou a importância de manter a concentração e o foco em um duelo que promete equilíbrio e intensidade do início ao fim.
“Sabemos que será um jogo difícil, entre duas grandes equipes que estarão na elite no próximo ano e que vão a todo momento buscar a vaga na final. Em jogos assim, precisamos estar ligadas em cada lance, pois o resultado será definido no detalhe. A comissão técnica vem trabalhando isso muito bem com a gente. Esperamos fazer mais uma grande exibição, continuar com a invencibilidade na temporada e, consequentemente, avançar de fase”, afirmou a defensora.
Do outro lado, o Bahia também vive um ano de afirmação. O Esquadrão fez uma campanha sólida no Brasileirão A1— garantindo permanência na elite —, está invicto no Campeonato Baiano e figura entre os semifinalistas da Copa do Brasil. O desempenho se reflete nos números: em 29 jogos disputados, o time soma 17 vitórias, quatro empates e oito derrotas, com 96 gols marcados e 29 sofridos — estatísticas que evidenciam a força ofensiva e o bom momento da equipe baiana.
Além de Fortaleza e Bahia, Sport e Botafogo-PB também entram em campo nesta quinta-feira, 9, em busca da outra vaga na decisão. O confronto também ocorre na Arena Pernambuco, às 15h30min. Toda a Copa Maria Bonita conta com transmissão do Grupo Globo — em TV aberta, SporTV e Globoplay — e também do canal GOAT, no YouTube.