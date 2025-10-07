Fortaleza irá enfrentar o Bahia nas semifinais da Copa Maria BonitaEquipes disputam vaga na final nesta quinta-feira, 9, às 19h30min, na Arena Pernambuco
O Fortaleza irá enfrentar o Bahia nas semifinais da Copa Maria Bonita. As definições do chaveamento para a penúltima etapa do certame regional ocorreram nesta terça-feira, 7, após duelo do Esquadrão de Aço diante do Atlético-PI. Com um triunfo por 2 a 1, o time baiano avançou como terceiro melhor primeiro colocado geral, ficando então como adversário das Leoas, que ficaram com a segunda melhor posição geral.
As equipes irão se enfrentar nesta quinta-feira, 9, às 19h30min, na Arena Pernambuco. Toda a competição está sendo transmitida pelo Grupo Globo — com alguns jogos em TV aberta, SporTV e Globoplay — e pelo canal GOAT.
Antes do duelo entre Fortaleza e Bahia, o Sport irá enfrentar o Botafogo-PB às 15h30min, no mesmo estádio. A final está marcada para ocorrer no próximo sábado, 11, às 16h30min.
O Fortaleza chegou as semifinais da Copa Maria Bonita mantendo a invencibilidade da temporada 2025. Em dois jogos disputados no certame regional, a equipe cearense somou duas vitórias, com oito gols marcados e apenas um tomado. A primeira partida, de estreia, foi com uma vitória por 3 a 0 diante do Sampaio Corrêa. O segundo triunfo foi com uma goleada contra o Confiança, por 5 a 1.
Jogos das semifinais da Copa Maria Bonita
- 09/10 - Sport x Botafogo-PB - 15h30min
- 09/10 - Fortaleza x Bahia - 19h30min