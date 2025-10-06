Mancuso cresce de produção com Palermo e tem participações decisivas em gols

Mancuso cresce de produção com Palermo e tem participações decisivas em golsO lateral-direito atuou em quatro jogos sob o comando de Palermo, recorte em que contribuiu com duas assistências e um gol
Após viver momentos de oscilação na temporada, Eros Mancuso voltou a ter atuações decisivas pelo Fortaleza com a chegada do técnico Martín Palermo. Desde que o argentino assumiu o comando do clube, o lateral-direito cresceu de produção e passou a contribuir com participações diretas em gols.
Na estreia de Palermo, no triunfo do Leão do Pici sobre o Vitória, na Arena Castelão, Mancuso foi titular e um dos destaques da equipe. Além de contribuir com uma assistência, o lateral teve bons números individuais, com dois passes decisivos – que resultaram em finalizações dos companheiros –, dois desarmes e 65 ações com a bola.
Leia mais
Após um desempenho coletivo ruim na goleada sofrida diante do Palmeiras, em São Paulo, Mancuso teve novamente uma atuação relevante pelo Fortaleza no Castelão, desta vez contra o Sport. Diante do Rubro-Negro, o lateral deu a assistência para Lucas Sasha, que fez boa jogada individual e marcou o único gol da partida.
Contra o Juventude, Mancuso marcou seu primeiro gol em 2025
Suspenso na derrota do Leão para o São Paulo, Mancuso retornou ao time titular diante do Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Lá, marcou o primeiro gol do Fortaleza no jogo - e o seu primeiro na temporada -, que culminou em empate, e deu início à reação do time, que posteriormente virou o placar com gol de Barreiro.
Contra o Jaconero, Mancuso teve um bom desempenho defensivo, com dois desarmes, um corte, quatro duelos vencidos pelo chão e apenas um drible sofrido. No ataque, além do importante gol, também deu três passes decisivos, um cruzamento certo e dois passes longos bem-sucedidos.
Os dados são do Sofascore.