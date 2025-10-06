Mancuso cresce de produção com Palermo e tem participações decisivas em gols

Lateral-direito Mancuso no jogo Mirassol x Fortaleza, no Estádio Maião, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após viver momentos de oscilação na temporada, Eros Mancuso voltou a ter atuações decisivas pelo Fortaleza com a chegada do técnico Martín Palermo. Desde que o argentino assumiu o comando do clube, o lateral-direito cresceu de produção e passou a contribuir com participações diretas em gols. Na estreia de Palermo, no triunfo do Leão do Pici sobre o Vitória, na Arena Castelão, Mancuso foi titular e um dos destaques da equipe. Além de contribuir com uma assistência, o lateral teve bons números individuais, com dois passes decisivos – que resultaram em finalizações dos companheiros –, dois desarmes e 65 ações com a bola.