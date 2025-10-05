Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Juventude x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 5

Pelo Brasileirão Série A, Juventude e Fortaleza duelam hoje, 5, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Juventude e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo (05/10), às 18h30min (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).

Transmissão de Juventude x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 5

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Juventude x São Paulo

Domingo, 05 de outubro (5/10), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Juventude x Fortaleza

Estádio Alfredo Jaconi (RS)

