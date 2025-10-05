Transmissão de Juventude x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 5

Transmissão de Juventude x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 5Pelo Brasileirão Série A, Juventude e Fortaleza duelam hoje, 5, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Juventude e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo (05/10), às 18h30min (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Juventude x Fortaleza
Domingo, 05 de outubro (5/10), às 18h30min (horário de Brasília)
Onde será Juventude x Fortaleza
Estádio Alfredo Jaconi (RS)