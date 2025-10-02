"Esperança é a última que se perde", diz Ávila após derrota do Fortaleza contra São Paulo

"Esperança é a última que se perde", diz Ávila após derrota do Fortaleza contra São PauloArgentino afirmou que a equipe fez um "bom jogo", além de garantir que o elenco segue acreditando na permanência
Titular da defesa do Fortaleza, o zagueiro Gaston Ávila lamentou a derrota do time para o São Paulo nesta quinta-feira, 2, pela Série A 2025. Em entrevista após o duelo, o argentino afirmou que a equipe fez um "bom jogo", além de garantir que o elenco segue acreditando na permanência.
"Acho que fizemos um bom jogo, e isso é futebol. Cometemos erros e pagamos com gols. A verdade é que a equipe continua crendo, estamos mais unidos que nunca [...] Isso é futebol. Temos que acreditar na gente que sempre está conosco. Temos que continuar lutando, partida a partida, como você disse, são 13 rodadas. A esperança é a última que se perde", disse.
Leia mais
Na sequência, o camisa 3 do Leão do Pici projetou o próximo compromisso tricolor na competição nacional. No domingo, 5, o time encara o Juventude, às 18h30min, fora de casa. O Papo, inclusive, é concorrente direto na luta contra a queda — atualmente é 18º colocado, com 23 pontos.
"É um rival direto. A partir de hoje, são todas finais que temos que ganhar. Temos que estar muito fortes na cabeça. A verdade é que vai ser um jogo duro contra a juventude fora de casa, mas eu acho que vamos nos preparar bem para trazer os três pontos."