"Esperança é a última que se perde", diz Ávila após derrota do Fortaleza contra São Paulo

Titular da defesa do Fortaleza, o zagueiro Gaston Ávila lamentou a derrota do time para o São Paulo nesta quinta-feira, 2, pela Série A 2025. Em entrevista após o duelo, o argentino afirmou que a equipe fez um "bom jogo", além de garantir que o elenco segue acreditando na permanência.

"Acho que fizemos um bom jogo, e isso é futebol. Cometemos erros e pagamos com gols. A verdade é que a equipe continua crendo, estamos mais unidos que nunca [...] Isso é futebol. Temos que acreditar na gente que sempre está conosco. Temos que continuar lutando, partida a partida, como você disse, são 13 rodadas. A esperança é a última que se perde", disse.

