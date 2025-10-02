Transmissão de Fortaleza x São Paulo: assistir ao vivo ao jogo hoje, 2

Pelo Brasileirão Série A, Fortaleza e São Paulo duelam hoje, 2, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN

Fortaleza e São Paulo se enfrentam hoje, quinta-feira (02/10) , às 19h30min (horário de Brasília), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).

Transmissão de Fortaleza x São Paulo: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 2

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO