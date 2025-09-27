Transmissão de Fortaleza x Sport: assistir ao vivo ao jogo hoje, 27

Transmissão de Fortaleza x Sport: assistir ao vivo ao jogo hoje, 27Pelo Brasileirão Série A, Fortaleza e Sport duelam hoje, 27, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Fortaleza e Sport se enfrentam hoje, sábado (27/09), às 16 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de streaming).
Transmissão paga
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Fortaleza x Sport
Sábado, 27 de setembro (27/09), às 16 horas (horário de Brasília)
Onde será Fortaleza x Sport
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)