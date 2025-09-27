Transmissão de Fortaleza x Sport: assistir ao vivo ao jogo hoje, 27

Pelo Brasileirão Série A, Fortaleza e Sport duelam hoje, 27, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN

Fortaleza e Sport se enfrentam hoje, sábado (27/09) , às 16 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de streaming).

Transmissão de Fortaleza x Sport: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 27

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO