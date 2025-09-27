Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Fortaleza x Sport: assistir ao vivo ao jogo hoje, 27



Pelo Brasileirão Série A, Fortaleza e Sport duelam hoje, 27, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Fortaleza e Sport se enfrentam hoje, sábado (27/09), às 16 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

+ Fortaleza homenageia comunidade surda em jogo contra o Sport na Arena Castelão

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de streaming).



 

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • Premiere: serviço de pay-per-view

+ Saída de três, meia livre e marcação forte: como joga o Sport, rival do Fortaleza

Brasileirão: dia e horário do jogo Fortaleza x Sport

Sábado, 27 de setembro (27/09), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Sport

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

