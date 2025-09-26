Análise tática: saiba como joga o Sport, adversário do Fortaleza

Técnico Daniel Paulista no jogo Sport x Corinthians, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Paulo Paiva/ Sport Recife

Na luta para sair da zona de rebaixamento da Série A, o Fortaleza encara o Sport neste sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, em jogo da 25ª rodada da competição nacional. Os times ocupam 19ª e 20ª colocações na tabela, respectivamente. Além do peso pelos rivais nordestinos estarem no Z-4, o confronto promete também um embate de estratégias. O Esportes O POVO fez uma análise tática do Leão da Ilha, comandado por Daniel Paulista desde junho e que já tem características destacadas.

Como o Sport ataca? Adepto da superioridade numérica nos setores do campo, o Sport mantém um padrão de saída de bola com três jogadores. Além dos dois zagueiros de ofício, o time rubro-negro utiliza um terceiro atleta para ter a primeira fase de construção mais fluída e controlada, variando entre um lateral ou um volante — sendo esta a opção mais usada. No jogo contra o Santos, Sport também adotou a saída com linha de três jogadores Crédito: Reprodução/Premiere Com a "descida" de um volante, os laterais recebem liberdade para avançar e se tornam alas na fase ofensiva. Com uma amplitude maior, o Leão da Ilha se aproveita das laterais do campo para tentar chegar ao último terço. Outra opção utilizada é a construção pelo corredor central com Zé Lucas, volante que tem boa capacidade técnica para passe e drible curto. No entanto, por ter completado série de cartões amarelos, não poderá ser acionado contra o Fortaleza.

Por outro lado, Lucas Lima, titular no meio-campo, retorna após cumprir suspensão na vitória contra o Corinthians. Com Daniel Paulista, ele tem maior liberdade na fase ofensiva e "flutua" entre as linhas — no caso, entre os volantes e os zagueiros dos adversários.

Meia Matheusinho comemora gol no jogo Sport x Corinthians, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 Crédito: Paulo Paiva/ Sport Recife Matheusinho, que vem se destacando nos últimos jogos do Sport, também é peça bastante usada. Com boa leitura tática, o ponta muitas vezes cai pelo meio e, utilizando os espaços entrelinhas, consegue se posicionar bem, seja para finalizar ou dar assistência.

Foi assim, inclusive, que ele deixou o centroavante Derik em ótima condição para balançar as redes contra o Corinthians — o tento, todavia, foi anulado por impedimento. Na segunda etapa, ele novamente saiu da ponta para o meio, cortou a defesa e finalizou bem para marcar o gol da vitória rubro-negra. Matheusinho teve liberdade para "flutuar" e dar assistência para Derik contra o Corinthians Crédito: Reprodução/Premiere Titular no miolo da área, Derik também tem função tática importante — além de se posicionar para marcar gols, claro. Quando o Sport é pressionado, o goleiro Gabriel Vasconcellos lança para o camisa 18 fazer o papel de pivô. Dono de bom jogo aéreo e físico, o centroavante ajuda o time a ganhar campo e, muitas vezes, consegue controlar a bola para iniciar jogada trabalhada, seja com os meio-campistas ou os laterais.

Esquemas táticos utilizados na fase ofensiva: 3-4-3, 3-4-1-2 ou 3-5-2 Como o Sport defende? Já na fase defensiva, o Leão da Ilha utiliza de uma marcação agressiva. Sem fornecer conforto ao adversário, a equipe treinada por Daniel Paulista deixa o setor do campo onde a bola está bastante denso e com o máximo de superioridade numérica. Sport no momento defensivo contra o Santos no 5-4-1 Crédito: Reprodução/Premiere