Fortaleza conhece tabela da Copa Maria Bonita; veja jogos

Fortaleza conhece tabela da Copa Maria Bonita e estreia dia 4 contra o Sampaio CorrêaNo grupo C, Leoas irão enfrentar Confiança-SE e do Sampaio Corrêa-MA na primeira fase da competição, que irá do dia 2 até o dia 11 de outubro
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira, 25, a tabela detalhada da Copa Maria Bonita. No Grupo C, o representante cearense da competição, Fortaleza, irá disputar a primeira fase diante do Confiança-SE e do Sampaio Corrêa-MA. Todos os embates da competição irão ocorrer na Arena Pernambuco.
As Leoas irão estrear no próximo sábado, 4 de outubro, às 19h30min, diante do Sampaio Corrêa-MA. Dois dias depois, a partida será diante do Confiança, às 19 horas. Os jogos terão transmissão do grupo Globo — com partidas na TV aberta, no GE TV e no SporTV —, do canal GOAT e do SportyNet+.
Os nove times a disputar o troféu regional foram divididos em três grupos. Na Chave A, competem Sport, ABC e Botafogo-PB. No Grupo B, se enfrentam Bahia, Atlético-PI e CRB.
As semifinais estão agendadas para ocorrer no dia 09 de outubro, enquanto a grande final está marcada para o dia 11 de outubro, às 16h30min.
Confira agenda do Fortaleza na Copa Maria Bonita:
- 04/10 (SAB) - 19:30 - Sampaio Corrêa x Fortaleza
- 06/10 (SEG) - 19:30 - Fortaleza x Confiança
Confira jogos da Copa Maria Bonita:
1ª rodada
- 02/10 - 15:30 - Sport x Botafogo-PB
- 02/10 - 19:30 - Confiança x Sampaio Corrêa
- 03/10 - 15:30 - CRB x Atlético-PI
2ª rodada
- 04/10 - 15:30 - Botafogo-PB x ABC
- 04/10 - 19:30 - Sampaio Corrêa x Fortaleza
- 05/10 - 15:30 - Bahia x CRB
3ª rodada
- 06/10 - 15:30 - ABC x Sport
- 06/10 - 19:30 - Fortaleza x Confiança
- 07/10 - 15:30 - Atlético-PI x Bahia
Semifinais
- 09/10 - 15:30 - Jogo 1
- 09/10 - 19:30 - Jogo 2
Final
- 11/10 - 16:30 - Jogo único