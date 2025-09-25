Fortaleza conhece tabela da Copa Maria Bonita; veja jogos

No grupo C, Leoas irão enfrentar Confiança-SE e do Sampaio Corrêa-MA na primeira fase da competição, que irá do dia 2 até o dia 11 de outubro

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira, 25, a tabela detalhada da Copa Maria Bonita. No Grupo C, o representante cearense da competição, Fortaleza , irá disputar a primeira fase diante do Confiança-SE e do Sampaio Corrêa-MA. Todos os embates da competição irão ocorrer na Arena Pernambuco.

As Leoas irão estrear no próximo sábado, 4 de outubro, às 19h30min, diante do Sampaio Corrêa-MA. Dois dias depois, a partida será diante do Confiança, às 19 horas. Os jogos terão transmissão do grupo Globo — com partidas na TV aberta, no GE TV e no SporTV —, do canal GOAT e do SportyNet+.

Os nove times a disputar o troféu regional foram divididos em três grupos. Na Chave A, competem Sport, ABC e Botafogo-PB. No Grupo B, se enfrentam Bahia, Atlético-PI e CRB.

As semifinais estão agendadas para ocorrer no dia 09 de outubro, enquanto a grande final está marcada para o dia 11 de outubro, às 16h30min.