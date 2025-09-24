Fortaleza divulga parcial com mais de 16 mil torcedores contra o Sport

Em duelo de lanterna contra vice-lanterna, equipes se enfrentam neste sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão

O Fortaleza divulgou nesta quarta-feira, 24, a primeira parcial de ingressos garantidos para a partida contra o Sport, pela Série A do Brasileirão. Ao todo, com 11.049 check-ins de sócios-torcedores e a compra de 4.952 ingressos, 16.001 já estão confirmados para o embate.

O duelo, que irá ocorrer neste sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, coloca o Tricolor do Pici, vice-lanterna, de frente contra o atual lanterna, o Leão da Ilha. Em uma situação delicada, ambas as equipes esperam somar um resultado positivo para diminuir a distância para a 16ª colocação, a primeira fora do Z-4.