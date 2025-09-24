Fortaleza divulga parcial com mais de 16 mil torcedores contra o Sport

Fortaleza divulga parcial com mais de 16 mil torcedores contra o SportEm duelo de lanterna contra vice-lanterna, equipes se enfrentam neste sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão
O Fortaleza divulgou nesta quarta-feira, 24, a primeira parcial de ingressos garantidos para a partida contra o Sport, pela Série A do Brasileirão. Ao todo, com 11.049 check-ins de sócios-torcedores e a compra de 4.952 ingressos, 16.001 já estão confirmados para o embate.
O duelo, que irá ocorrer neste sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, coloca o Tricolor do Pici, vice-lanterna, de frente contra o atual lanterna, o Leão da Ilha. Em uma situação delicada, ambas as equipes esperam somar um resultado positivo para diminuir a distância para a 16ª colocação, a primeira fora do Z-4.
O Leão do Pici espera contar com o apoio massivo de seu torcedor como um 12° jogador. Para isso, o clube divulgou preços promocionais de ingresso para o jogo. Nos setores Inferior Norte e Sul, o bilhete pode ser adquirido por R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Acompanhante de sócios-torcedores podem usufruir da mesma base de preços no setor Superior Sul.
Os check-ins de sócios-torcedores podem ser realizados através do site Sócio Torcedor do clube. Já as vendas acontecem pelo site Leão Tickets e nas lojas físicas do clube: Leão 1918 do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy.
Os preços variam conforme o setor:
- Inferior Sul/Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul (Sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 80 (meia) | R$ 40 (inteira)
*Sócios dos planos Recarga têm direito a 90% de desconto no ingresso.