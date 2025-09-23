Fortaleza se despede do Brasileiro Sub-17 com goleada sobre o Juventude

Fortaleza goleou o Juventude por 5 a 0 no Campeonato Brasileiro sub-17 / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

O Fortaleza venceu por 5 a 0 o Juventude no último jogo da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida, que ocorreu na tarde desta terça-feira, 23, foi válida pela 19ª, e última, rodada do certame nacional e teve gols de Enzo, duas vezes, Caio Lucas, Felipe Meireles e André Luis. Com o resultado, o Leão encerrou sua participação no campeonato com 24 pontos em 19 jogos, ocupando a 13ª colocação. Sendo a única equipe cearense no torneio, o Fortaleza venceu sete partidas, empatou três, sendo superado em nove oportunidades.