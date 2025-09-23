Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza se despede do Brasileiro Sub-17 com goleada sobre o Juventude

Com o resultado, o Leão encerrou sua participação no campeonato com 24 pontos em 19 jogos, ocupando a 13ª colocação
Autor João Bosco Neto
O Fortaleza venceu por 5 a 0 o Juventude no último jogo da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida, que ocorreu na tarde desta terça-feira, 23, foi válida pela 19ª, e última, rodada do certame nacional e teve gols de Enzo, duas vezes, Caio Lucas, Felipe Meireles e André Luis.

Com o resultado, o Leão encerrou sua participação no campeonato com 24 pontos em 19 jogos, ocupando a 13ª colocação. Sendo a única equipe cearense no torneio, o Fortaleza venceu sete partidas, empatou três, sendo superado em nove oportunidades.

O calendário Sub-17 agora será voltado para o Campeonato Cearense Sub-17, onde busca o bicampeonato consecutivo. No final de semana, o Fortaleza enfrenta o Tiradentes, no sábado, 27, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra.

Saiba mais sobre o Campeonato Brasileiro Sub-17

Disputado por 20 equipes, o Brasileirão Sub-17 é dividido entre duas fases: A de pontos corridos e a mata-mata. No período de pontos corridos, são disputados jogos somente de ida e após 19 partidas, os oito melhor classificados avançam para a segunda fase.

As quartas e a semifinal são disputadas em jogo único, com o time de melhor campanha tendo direito ao mando de campo. A final, por outro lado, é disputada em jogos de ida e volta, com o jogo da volta também sendo disputado na casa da equipe com melhor campanha.

Se classificaram para o mata-mata: Athletico-PR, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco. O atual campeão do certame, inclusive, é o Flu, que venceu o Palmeiras, nos pênaltis, em 2024.

O Tricolor, o Alviverde e o Flamengo são os maiores campeões do torneio, com dois títulos cada. O torneio, no formato atual organizado pela CBF, foi criado em 2019, mas, em 2012, houve uma edição isolada, organizada pela Federação Gaúcha de Futebol, que teve como campeão o Internacional, superando o arquirrival Grêmio.

 

