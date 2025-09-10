Fortaleza possui histórico equilibrado diante do Vitória como mandante; veja retrospecto

De acordo com o site de estatísticas O GOL, o Tricolor do Pici já recebeu o Leão da Barra em 14 ocasiões em solo alencarino. Foram sete vitórias do grupo cearense, dois empates e cinco triunfos da equipe visitante.

O Fortaleza voltará a campo neste sábado, 13, quando irá receber o Vitória às 16 horas na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A em busca de diminuir a distância para a 16ª colocação na tabela. Para o duelo, que deverá marcar a estreia do técnico Martín Palermo, o Leão poderá contar com um histórico de equilíbrio diante da equipe baiana na condição de mandante.

No cenário geral, no entanto, a vantagem é rubro-negra. Em 28 partidas jogadas por Fortaleza e Vitória entre Brasileirões, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, foram 13 vitórias do time baiano, seis empates e nove triunfos do Leão do Pici.

Vantagem no Brasileirão

No Brasileirão, como mandante, o Tricolor do Pici possui a vantagem de nunca ter perdido para o Vitória. Os times já se enfrentaram em quatro ocasiões em solo alencarino pela Série A. As partidas contabilizaram três vitórias do Fortaleza e um empate, sem qualquer vitória do Leão da Barra em terra cearense pela elite do futebol brasileiro diante do Tricolor.

O histórico deverá servir de incentivo ao Leão do Pici para buscar uma vitória. O grupo comandado por Martín Palermo é o vice-lanterna da competição atualmente, com 15 pontos somados após 21 jogos disputados. O adversário é o primeiro time da zona, o 17° colocado, com 22 pontos após 22 partidas. Os times se enfrentam pela 23ª rodada da Série A.