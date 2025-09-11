Fortaleza regulariza Palermo no BID, e técnico vai estrear contra o Vitória

Conforme apurou o Esportes O POVO, o treinador se mostrou disposto durante todo o período e atendeu as demandas para que a situação se resolva no prazo

Após dias de trabalho e corrida contra o tempo, o Fortaleza conseguiu regularizar o técnico Martín Palermo a tempo de sua estreia no comando da equipe. O nome do treinador argentino foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira, 11, e, com isso, ele está liberado para dirigir o time no duelo contra o Vitória, neste sábado, 13, pela Série A.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o clube vinha tratando da emissão dos vistos de trabalho e residência, etapa fundamental para concluir o processo de registro. Nesse período, Palermo se mostrou disposto em todas as fases e atendeu prontamente às exigências para que tudo fosse resolvido dentro do prazo. A comissão técnica que o acompanha também adotou a mesma postura.