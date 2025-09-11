Gazal cita clima de "final" no Fortaleza contra o Vitória: "Vai ser uma batalha"O zagueiro, em entrevista coletiva, também reforçou sobre a importância da torcida tricolor comparecer em peso no Castelão
Apresentado oficialmente pelo Fortaleza nesta quinta-feira, 11, o zagueiro Lucas Gazal comentou sobre o clima interno no elenco para a importante partida contra o Vitória, em duelo direto na zona de rebaixamento. De acordo com o defensor, o jogo é visto pelo plantel tricolor como uma verdadeira “final”.
“A motivação está a mil. É uma final. É um adversário que tem sete pontos à nossa frente, com um jogo a mais. Queremos sair o quanto antes dessa posição, e tenho certeza de que eles também pensam que é uma oportunidade para a equipe deles. Estamos muito fechados e unidos, querendo demais essa vitória. Não só por nós, mas também porque o torcedor merece”, comentou.
No cenário atual, o Leão do Pici, que é o vice-lanterna da tabela de classificação, tem sete pontos a menos que o Vitória, 17º. O Rubro-Negro está empatado com outras duas equipes: o Santos (16º) e o Vasco (15º) – por ter menos triunfos no torneio, a equipe baiana está dentro do Z-4. Para Gazal, o apoio da torcida no Castelão será fundamental.
“Vai ser uma batalha esse jogo. É um adversário direto, um jogo de seis pontos que sabemos que é de suma importância. Óbvio que vamos respeitar o Vitória, mas, jogando em casa, esperamos impor nosso ritmo e esperamos ter o Castelão cheio. Quando a torcida enche o Castelão, é muito difícil. Já vi isso jogando contra o Fortaleza e é muito complicado. Espero que a torcida esteja com a gente para sairmos dessa situação e, com muito trabalho e humildade, conseguirmos a vitória”, disse.
Gazal cita a grandeza do Fortaleza e a torcida como motivações
Contratado na última janela de transferências, Lucas Gazal falou sobre suas motivações para aceitar a proposta do Leão. Além de citar a grandeza do clube, o zagueiro destacou a força da torcida, lembrando de momentos em que enfrentou o Tricolor.
“O clube. Esse clube é tão grande no nosso futebol. A torcida. Já joguei contra e é uma coisa de encher os olhos. Falar da torcida, o Castelão lotado é uma coisa que motiva e empolga qualquer jogador que vem para cá. Então, essas são minhas maiores motivações. Outra motivação é tirar o Fortaleza desta situação o quanto antes, porque já passou da hora. Nosso elenco tem muita qualidade e não merece estar onde se encontra no momento”, contou.