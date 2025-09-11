Gazal cita clima de "final" no Fortaleza contra o Vitória: "Vai ser uma batalha"

O zagueiro Lucas Gazal foi apresentado no Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/ Fortaleza EC

Apresentado oficialmente pelo Fortaleza nesta quinta-feira, 11, o zagueiro Lucas Gazal comentou sobre o clima interno no elenco para a importante partida contra o Vitória, em duelo direto na zona de rebaixamento. De acordo com o defensor, o jogo é visto pelo plantel tricolor como uma verdadeira “final”. “A motivação está a mil. É uma final. É um adversário que tem sete pontos à nossa frente, com um jogo a mais. Queremos sair o quanto antes dessa posição, e tenho certeza de que eles também pensam que é uma oportunidade para a equipe deles. Estamos muito fechados e unidos, querendo demais essa vitória. Não só por nós, mas também porque o torcedor merece”, comentou.