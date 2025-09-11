Fortaleza defende tabu contra o Ceará no futsal

Fortaleza defende tabu contra o Ceará no Clássico-Rei do futsalDesde que o Leão retornou as quadras, em 2024, venceu o Vovô em duas oportunidades e empatou um terceiro jogo
O Fortaleza defende uma invencibilidade de três jogos perante o maior rival no Futsal. Desde que a equipe Tricolor retornou as quadras em 2024, o Clássico-Rei ocorreu três vezes, com o Leão vencendo uma e empatando a restante.
O confronto mais recente entre as equipes aconteceu no dia 12 de abril deste ano, válido pela Copa Estado do Ceará. Na ocasião, Levy, Kadinho, Valdin e Gugu Flores marcaram os gols tricolores e garantiram a vitória para o Leão. Douglas Pecém, Barbosa e Guilherme descontaram para o Vovô.
Naquela ocasião, o Fortaleza avançou como líder da primeira fase, com 15 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Vovô se classificou em segundo, com 12 pontos. Nas semifinais, a equipe alvinegra foi eliminada pelo São João do Jaguaribe, que venceu também o Fortaleza na final do certame.
Em 2024, as equipes tiveram dois embates. O primeiro, válido pela primeira fase do Campeonato Cearense, foi vencido pelo Tricolor, também pelo placar de 4 a 3. Neste jogo, os gols leoninos foram marcados por Kauê Araújo, Nardinho, Valdin e Bob; enquanto Wiltinho, duas vezes, e pipoca diminuíram a desvantagem.
No mesmo campeonato, os times se enfrentaram pelo "returno" da primeira fase, onde o duelo terminou empatado por 1 a 1. Gugu marcou o tento tricolor e Gugu conferiu para o Alvinegro de Porangabuçu. Na edição de 2024 do estadual, o Leão foi vice-campeão, sendo derrotado pelo São João do Jaguaribe e o Vovô acabou sendo eliminado nas quartas de final pelo Russas Futsal.
Duelo desta sexta-feira vale invencibilidade para ambos
Ceará e Fortaleza se enfrentam pelo Campeonato Cearense de Futsal na próxima sexta-feira, 12, no ginásio Paulo Sarasate, na Capital, às 19 horas. O duelo vale a manutenção da invencibilidade de ambas as equipes.
O Leão tem uma campanha impecável, com 100% de aproveitamento, e vem de uma vitória apertada sobre o Crateús,jogo no qual o Tricolor poupou alguns jogadores. Ao todo, o Fortaleza marcou 27 gols, melhor marca junto ao Ceará, e sofreu apenas 7, sendo a melhor defesa.
Apesar da menor pontuação, o Ceará também defende sua invencibilidade, tendo empatado somente um jogo e vencido os outros quatro que disputou. A partida anterior da equipe alvinegra no Estadual foi uma goleada por 10 a 0 sobre o José Romão, atual lanterna da competição. É válido lembrar que o Vovô tem um jogo a menos que o Leão.
