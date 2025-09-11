Fortaleza defende tabu contra o Ceará no futsal

Imagens da vitória do Fortaleza por 4 a 3 sobre o Ceará SC, em jogo válido pela Copa Estado 2025 / Crédito: João Moura/FEC

O Fortaleza defende uma invencibilidade de três jogos perante o maior rival no Futsal. Desde que a equipe Tricolor retornou as quadras em 2024, o Clássico-Rei ocorreu três vezes, com o Leão vencendo uma e empatando a restante. O confronto mais recente entre as equipes aconteceu no dia 12 de abril deste ano, válido pela Copa Estado do Ceará. Na ocasião, Levy, Kadinho, Valdin e Gugu Flores marcaram os gols tricolores e garantiram a vitória para o Leão. Douglas Pecém, Barbosa e Guilherme descontaram para o Vovô.