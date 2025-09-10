Mais de 20 mil torcedores garantiram ida para Fortaleza x Vitória, pela Série A

Leão irá em busca de triunfo diante de time baiano em partida que pode marcar a estreia do técnico Martín Palermo

O Fortaleza atualizou a parcial de público para o jogo diante do Vitória no próximo sábado, 13, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. Ao todo, 20.273 torcedores garantiram ida para assistir o duelo, que irá ocorrer às 16 horas, na Arena Castelão.

Deste número, sendo 13.859 são de check-ins de sócios torcedores e 6.414 de ingressos vendidos. No embate diante da equipe baiana, o Tricolor do Pici, que atualmente ocupa a vice-lanterna com 15 pontos, poderá ter a estreia do técnico Martín Palermo no comando da equipe na beira do campo. A chegada do argentino causou uma reação positiva em boa parte dos tricolores.