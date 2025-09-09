Em apresentação de Palermo, Paz pede apoio da torcida e diz: "Me ame quando menos mereço"

Marcelo Paz acredita que a chegada de Palermo renovou as esperanças de permanência dos torcedores na Série A / Crédito: Samuel Setubal

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, reforçou a confiança na permanência na Série A e destacou a importância do apoio do torcedor durante a apresentação do novo treinador do clube, Martín Palermo, nessa terça-feira, 9. “O Fortaleza é um clube marcado por inúmeras reviravoltas na sua história, e acreditamos que iremos conquistar mais uma. Com união, com fé, com trabalho, com arquibancada cheia, com um grupo de jogadores que vai se doar em campo, porque é na hora que mais precisamos que o apoio deve ser ainda maior. 'Me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso'. Se acha que o time não está merecendo, ame mais, apoie mais, esteja mais junto — é disso que precisamos”, afirmou Paz.