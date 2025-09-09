Em apresentação de Palermo, Paz pede apoio da torcida e diz: "Me ame quando menos mereço"O dirigente ainda ressaltou que a chegada de "El Titan" simboliza um ato de resistência do clube na briga pela permanência
O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, reforçou a confiança na permanência na Série A e destacou a importância do apoio do torcedor durante a apresentação do novo treinador do clube, Martín Palermo, nessa terça-feira, 9.
“O Fortaleza é um clube marcado por inúmeras reviravoltas na sua história, e acreditamos que iremos conquistar mais uma. Com união, com fé, com trabalho, com arquibancada cheia, com um grupo de jogadores que vai se doar em campo, porque é na hora que mais precisamos que o apoio deve ser ainda maior. 'Me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso'. Se acha que o time não está merecendo, ame mais, apoie mais, esteja mais junto — é disso que precisamos”, afirmou Paz.
O dirigente ainda ressaltou que a chegada de “El Titan” simboliza um ato de resistência do clube, que decidiu trocar o comando após a saída do português Renato Paiva. O ex-treinador esteve à frente do time em dez jogos e obteve somente 20% de aproveitamento, resultado que agravou a campanha leonina no Brasileirão.
Segundo projeção do Departamento de Matemática da UFMG, após a derrota para o Internacional, na última rodada da Série A, o Fortaleza passou a ter 85% de risco de rebaixamento. Ainda assim, Marcelo Paz acredita que a chegada de Palermo renovou as esperanças de permanência e, além disso, é uma “mensagem de que o clube seguirá lutando”.
“Estamos muito felizes com essa contratação, que representa uma esperança renovada. Vimos como o nosso torcedor abraçou a ideia desde o anúncio, gerando uma onda muito positiva entre a torcida […] Entendo que a chegada de Palermo também transmite uma mensagem muito clara: iremos seguir lutando. Em nenhum momento jogamos a toalha, em nenhum momento deixamos de acreditar. É difícil, sabemos, mas seguimos lutando”, concluiu o dirigente.
Após passagem pelo Olímpia-PAR, onde conquistou o título nacional na última temporada, o treinador argentino chega ao Tricolor do Pico com uma missão totalmente oposta: evitar o rebaixamento. Com somente 15 pontos em 21 jogos, o Leão ocupa atualmente a vice-lanterna da Série A do Brasileirão.