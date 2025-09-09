Palermo tem renovação automática no Fortaleza em caso de permanência na Série A

Conforme revelado no anúncio oficial, o contrato de Palermo possui uma cláusula de renovação automática em caso de permanência na Série A

“Se Deus quiser, permaneceremos na Série A. Nesse caso, Palermo terá renovação automática para seguir no próximo ano. Assim, teremos um período mais longo de trabalho no Fortaleza, brigando por títulos, que é o que todos nós desejamos”, afirmou o dirigente.

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou nesta segunda-feira, 8, sobre a cláusula de renovação automática no contrato do técnico Martín Palermo, que será acionada em caso de permanência do clube na Série A do Campeonato Brasileiro.

A confirmação foi feita durante a coletiva de apresentação do treinador argentino no Tricolor do Pici. A cláusula já havia sido mencionada no anúncio oficial de sua contratação, mas, como uma espécie de um desejo, voltou a ser reforçada por Marcelo Paz no momento da apresentação.

No entanto, para tal objetivo ser alcançado, o novo comandante leonino terá de realizar um feito inédito no futebol brasileiro. Com somente 15 pontos conquistados em 21 jogos, o Fortaleza ocupa a vice-lanterna da Série A — cinco pontos à frente do Sport, último colocado, e sete atrás do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

De acordo com projeção do Departamento de Matemática da UFMG, após a derrota para o Internacional, pela 22ª rodada, o Leão passou a ter 85% de risco de queda para a Série B. Até esta temporada, nenhuma equipe conseguiu escapar do rebaixamento nesse cenário.