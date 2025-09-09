Fã do Ronaldinho Gaúcho, Guzmán elogia Palermo e quer "fazer história" no Fortaleza

O meia colombiano Yeison Guzmán foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/ Fortalez EC

Fã declarado de Ronaldinho Gaúcho – quem disse ser sua maior inspiração no futebol –, o meio-campista Yeison Guzmán foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza nesta terça-feira, dia 9. Após uma longa novela envolvendo sua contratação, o colombiano comentou sobre sua chegada ao Leão, falou da importância de ter uma figura como Martín Palermo no comando da equipe e elogiou o nível do futebol brasileiro. Questionado sobre o novo técnico do Tricolor, Guzmán não poupou elogios. O camisa 10 ressaltou que Palermo chega ao clube para “mudar a mentalidade do grupo”, além de citar sua relevância no meio do futebol, definindo-o como uma pessoa com “muita experiência e prestígio”.