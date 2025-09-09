Fã do Ronaldinho Gaúcho, Guzmán elogia Palermo e quer "fazer história" no Fortaleza

Fã do Ronaldinho Gaúcho, Guzmán elogia Palermo e quer "fazer história" no FortalezaO meio-campista colombiano ressaltou que o técnico argentino chega para "mudar a mentalidade do grupo"
Fã declarado de Ronaldinho Gaúcho – quem disse ser sua maior inspiração no futebol –, o meio-campista Yeison Guzmán foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza nesta terça-feira, dia 9. Após uma longa novela envolvendo sua contratação, o colombiano comentou sobre sua chegada ao Leão, falou da importância de ter uma figura como Martín Palermo no comando da equipe e elogiou o nível do futebol brasileiro.
Questionado sobre o novo técnico do Tricolor, Guzmán não poupou elogios. O camisa 10 ressaltou que Palermo chega ao clube para “mudar a mentalidade do grupo”, além de citar sua relevância no meio do futebol, definindo-o como uma pessoa com “muita experiência e prestígio”.
“O significado é claro: é mudar a mentalidade do grupo. Sabemos que estamos passando por uma situação difícil e, agora, com a chegada do professor (Palermo), esperamos reverter essa situação e sair dela. É uma pessoa com muita experiência e prestígio. Esperamos que ele nos ajude”, disse.
Determinado a ajudar o Fortaleza a escapar do rebaixamento, Guzmán contou que chega ao Pici querendo oferecer todo o seu potencial para a equipe. O colombiano disse, ainda, que quer “fazer história” com a camisa tricolor e marcar seu nome de forma positiva.
“O que me inspira para jogar é poder atuar e oferecer todas as minhas características e o meu potencial para a equipe. Quero fazer história com essa camisa e ser um grande nome aqui. É o que quero. Quero entregar todo o meu potencial para ajudar a equipe”, enfatizou.
Atuar no futebol brasileiro foi um dos atrativos para Guzmán
Além das questões pessoais e do projeto oferecido pelo Fortaleza, a possibilidade de atuar no futebol brasileiro também foi um atrativo relevante em sua decisão de deixar o Torpedo Moscou, da Rússia. Segundo o meio-campista, o alto nível do Campeonato Brasileiro é uma vitrine interessante.
“A referência do futebol brasileiro é a de ser uma competição muito difícil, com ótimos jogadores. É um dos motivos que me fizeram vir para cá, estar em uma liga importante. Foi um salto vir para cá e agora quero entregar todo o meu potencial em benefício da equipe”, contou.