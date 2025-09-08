Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Thiago Minhoca avalia sequência de jogos decisivos do Fortaleza na Série A

Para o comentarista, o novo treinador leonino não tem margem para erros na missão de escapar da Série B
O Fortaleza precisa fazer 30 pontos de 51 em disputa para conseguir se livrar do rebaixamento para a Série B. Ciente da difícil missão, o clube aposta no argentino Martin Palermo para consertar os problemas defensivos e deslanchar na temporada.

Na opinião de Thiago Minhoca, comentarista da rádio O POVO CBN, a situação do Leão é delicada e qualquer cenário que não seja extremamente positivo para o Tricolor, é motivo de preocupação para o clube.

