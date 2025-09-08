Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Decisão correta? Graziani avalia volta de jogadores afastados no Fortaleza

Na opinião do jornalista, o movimento ocorre porque o clube adota uma postura de união na briga contra o rebaixamento
Com a chegada de Martin Palermo, os atletas afastados pelo ex-treinador Renato Paiva devem ser reintegrados ao elenco do Fortaleza. Com isso, Deyverson, Emmanuel Martínez, Zé Welison e Magrão devem ser avaliados pelo novo comandante.

Na opinião de Fernando Graziani, âncora e comentarista da rádio O POVO CBN, avaliou a decisão do treinador. Na opinião do jornalista, o movimento ocorre porque o clube adota uma postura de união na briga contra o rebaixamento.

