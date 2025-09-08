Decisão correta? Graziani avalia volta de jogadores afastados no Fortaleza

Na opinião do jornalista, o movimento ocorre porque o clube adota uma postura de união na briga contra o rebaixamento

Com a chegada de Martin Palermo, os atletas afastados pelo ex-treinador Renato Paiva devem ser reintegrados ao elenco do Fortaleza. Com isso, Deyverson, Emmanuel Martínez, Zé Welison e Magrão devem ser avaliados pelo novo comandante.

Na opinião de Fernando Graziani, âncora e comentarista da rádio O POVO CBN, avaliou a decisão do treinador. Na opinião do jornalista, o movimento ocorre porque o clube adota uma postura de união na briga contra o rebaixamento.