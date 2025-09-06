Torcidas organizadas do Fortaleza vão ao Pici e prestam apoio a Palermo

Representantes de diversas torcidas organizadas do Fortaleza foram ao Pici prestar apoio para o técnico Martín Palermo / Crédito: Divulgação/Fortaleza EC

Representantes de diferentes torcidas organizadas do Fortaleza marcaram presença no Centro de Excelência Alcides Santos neste sábado, dia 6, para prestar apoio ao técnico Martín Palermo, contratado para tentar reverter o difícil cenário vivido pelo clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os tricolores se reuniram com Palermo em uma sala, que contou também com a presença de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza. O dirigente, inclusive, recebeu apoio das torcidas organizadas. O consenso é de união em prol do objetivo principal do Leão: escapar do rebaixamento.