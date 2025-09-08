Palermo coloca defesa como prioridade no Fortaleza: "Recuperar a segurança"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-09-2025: Coletiva com Presidente Marcelo Paz e Sergio Papilim em apresentação do novo Tecnico Palermo do Fortaleza no Pici. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

São muitos os problemas que Palermo terá que solucionar no Fortaleza, mas o passo a passo já está muito bem definido no planejamento do treinador: antes de tudo, a prioridade é organizar o sistema defensivo da equipe. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 8, o argentino também falou sobre como ter bons jogadores no elenco ajuda no processo de implementação do modelo de jogo. "Se tem algo que me caracteriza , é priorizar equipes que se tornem fortes defensivamente para depois desenvolver uma ideia, uma proposta de jogo. Tendo bons jogadores, isso fica mais fácil. Mas temos que focar nisso, não sofrer gols. A equipe sofreu nas últimas partidas, o que gerou desmotivação. Temos que recuperar a segurança defensiva", afirmou.