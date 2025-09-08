Palermo coloca defesa como prioridade no Fortaleza: "Recuperar a segurança"O treinador também falou sobre o cuidado que terá em buscar soluções para o setor ofensivo, já que os centroavantes do Leão vivem um jejum de gols na temporada
São muitos os problemas que Palermo terá que solucionar no Fortaleza, mas o passo a passo já está muito bem definido no planejamento do treinador: antes de tudo, a prioridade é organizar o sistema defensivo da equipe. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 8, o argentino também falou sobre como ter bons jogadores no elenco ajuda no processo de implementação do modelo de jogo.
"Se tem algo que me caracteriza , é priorizar equipes que se tornem fortes defensivamente para depois desenvolver uma ideia, uma proposta de jogo. Tendo bons jogadores, isso fica mais fácil. Mas temos que focar nisso, não sofrer gols. A equipe sofreu nas últimas partidas, o que gerou desmotivação. Temos que recuperar a segurança defensiva", afirmou.
Outro ponto abordado por Palermo foi sobre o jejum de gols que os centroavantes da equipe vivem. Para o comandante, após os problemas defensivos serem solucionados, o objetivo será buscar situações para que os atacantes tenham chances de balançar as redes – algo que precisa de uma boa associação entre os atletas em campo para funcionar.
“Na nossa ideia de jogo, solucionando o problema defensivo, vamos buscar gerar situações para que os atacantes tenham suas opções para marcar gols. Para isso, temos que encontrar associações entre os jogadores, para que eles se sintam cômodos em campo. O time pode funcionar em todas as estruturas. Primeiro vamos defender, depois vamos jogar e vamos fazer gols. É isso que vamos propor. Sei qual material eu tenho. No plantel que tenho, sobram jogadores. Agora tenho que encontrar rapidamente os 11 que representem a minha ideia”, explicou.
Palermo terá renovação automática caso o Fortaleza fique na Série A
Durante a coletiva de apresentação de Palermo, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, revelou que, em caso de permanência do Leão na Série A, o contrato do técnico argentino será automaticamente renovado. Segundo o dirigente, é um desejo do clube ter o comandante por um período maior – já que seu atual vínculo vai até o final de 2025.
“Deus vai abençoar e, se Deus quiser, vamos conseguir permanecer na Série A. Então ele (Palermo) já tem uma renovação automática para ficar no ano que vem, com a gente permanecendo na Série A. Vai brigar por títulos e ter um período mais longo no Fortaleza. É o que desejamos. É um objetivo do clube a permanência na Série A e a permanência do Palermo”, contou.