Mais de 14 mil torcedores confirmados para Fortaleza x Vitória, pela Série A

Mais de 14 mil torcedores confirmados para Fortaleza x Vitória, pela Série ALeão irá em busca de triunfo diante de time baiano em partida que pode marcar a estreia do técnico Martín Palermo
O Fortaleza publicou na noite desta segunda-feira, 8, a primeira parcial de entradas garantidas por torcedores para o jogo diante do Vitória deste sábado, 13, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. Ao todo, 14.765 torcedores já estão confirmados no embate, que irá ocorrer às 16 horas, na Arena Castelão, sendo 10.845 check-ins de sócios torcedores e 3.920 ingressos vendidos.
No embate diante da equipe baiana, o Tricolor do Pici, hoje vice-lanterna com 15 pontos, vai em busca dos três pontos para diminuir a distância do Santos, 16° colocado com 22 pontos. Para mobilizar a torcida a comparecer ao jogo e fazer uma boa recepção ao recém contratado Martín Palermo, que poderá estrear na beira de campo na partida caso seja regularizado a tempo, o clube criou até mesmo uma nova categoria de sócio-torcedor onde o tricolor associado poderá comparecer a até três jogos na temporada de maneira gratuita.
Em 24 horas, o programa, nomeado 'Pra todo Tricolor', contou com 7.700 adesões. O clube tem como principal meta aumentar a adesão da torcida nas arquibancadas. Atualmente, dentre os vinte clubes da Série A 2025, o Tricolor é o 14º colocado em média de público, contabilizando cerca de 21.058 torcedores por rodada. A medida também visa contemplar os torcedores que, por falta de incentivo ou de condições financeiras, acabaram por se afastar das arquibancadas.
Nas próximas seis rodadas disputadas pelo time agora comandado por Martín Palermo na Série A, quatro das partidas ocorrerão na Arena Castelão.