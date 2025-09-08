Mais de 14 mil torcedores confirmados para Fortaleza x Vitória, pela Série A

O Fortaleza publicou na noite desta segunda-feira, 8, a primeira parcial de entradas garantidas por torcedores para o jogo diante do Vitória deste sábado, 13, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. Ao todo, 14.765 torcedores já estão confirmados no embate, que irá ocorrer às 16 horas, na Arena Castelão, sendo 10.845 check-ins de sócios torcedores e 3.920 ingressos vendidos.

No embate diante da equipe baiana, o Tricolor do Pici, hoje vice-lanterna com 15 pontos, vai em busca dos três pontos para diminuir a distância do Santos, 16° colocado com 22 pontos. Para mobilizar a torcida a comparecer ao jogo e fazer uma boa recepção ao recém contratado Martín Palermo, que poderá estrear na beira de campo na partida caso seja regularizado a tempo, o clube criou até mesmo uma nova categoria de sócio-torcedor onde o tricolor associado poderá comparecer a até três jogos na temporada de maneira gratuita.