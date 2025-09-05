Sócio-torcedor gratuito do Fortaleza: clube anuncia mais de 3 mil adesões

Mais de 3 mil torcedores já aderiram ao plano de sócio-torcedor gratuito do Fortaleza. / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza anunciou no início da tarde desta sexta-feira, 5, que mais de 3 mil torcedores já aderiram ao plano de sócio-torcedor gratuito 'Pra Todo Tricolor'. O programa, lançado pelo Leão na manhã desta sexta, dará acesso gratuito limitado a três jogos para cada leonino cadastrado. Com a ação, o clube tem como principal meta aumentar a adesão da torcida nas arquibancadas. Atualmente, dentre os vinte clubes da Série A 2025, o Tricolor é o 14º colocado em média de público, contabilizando cerca de 21.058 torcedores por rodada. A medida também visa contemplar os torcedores que por falta de incentivo ou de condições financeiras, acabou por se afastar das arquibancadas.