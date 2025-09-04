Novo treinador do Fortaleza: veja o retrospecto de Palermo nas estreias

Novo treinador do Fortaleza: veja o retrospecto de Palermo nas estreiasA nona estreia do novo comandante leonino está marcada para o próximo dia 13, diante do Vitória-BA, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A
O Fortaleza anunciou, na noite desta quarta-feira, 3, a chegada do treinador argentino Martín Palermo. Desde 2013 atuando à beira do campo, o ex-atacante comandará o nono clube de sua carreira como técnico. Precisando urgentemente somar pontos, o Tricolor espera que ele consiga quebrar uma sequência incômoda em debutes recentes, já que, nas últimas três estreias, não conseguiu vencer: foram dois empates e uma derrota.
Em sua primeira partida pelo Olimpia, último clube que dirigiu, o time paraguaio ficou no 1 a 1 com o Sol de América-PAR. O mesmo resultado se repetiu em sua estreia pelo Platense-ARG, contra o Newell’s Old Boys-ARG. Já no Aldosivi-ARG, Palermo iniciou com derrota por 3 a 1 para o Unión-ARG.
Apesar do retrospecto citado, o histórico geral de estreias do argentino é mais equilibrado. Ao longo da carreira, “El Loco” soma três vitórias, dois empates e três derrotas em jogos inaugurais, o que representa um aproveitamento de 45,8%.
A nona estreia do novo comandante leonino está marcada para o próximo dia 13, diante do Vitória-BA, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A. Atualmente, o escrete do Pici se encontra na vice-lanterna do certame com 15 pontos conquistados em 21 jogos disputados — estando a sete pontos da primeira equipe fora do Z-4.
Veja abaixo o histórico de estreias de Palermo como técnico:
- Olimpia 1x1 Sol de América
- Platense 2x2 Newell's Old Boys
- Aldosivi 1x3 Unión
- Curicó Unido-CHI 1x0 La Serena-CHI
- Pachuca-MEX 0x1 Monterrey-MEX
- Union Espanhola-CHI 3x2 CA Cerro-CHI
- Arsenal-ARG 0x1 Vélez Sarsfield-ARG
- Godoy Cruz-ARG 3x1 Argentinos Juniors-ARG