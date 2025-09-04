Novo treinador do Fortaleza: veja o retrospecto de Palermo nas estreias

A nona estreia do novo comandante leonino está marcada para o próximo dia 13, diante do Vitória-BA, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A

O Fortaleza anunciou, na noite desta quarta-feira, 3, a chegada do treinador argentino Martín Palermo. Desde 2013 atuando à beira do campo, o ex-atacante comandará o nono clube de sua carreira como técnico. Precisando urgentemente somar pontos, o Tricolor espera que ele consiga quebrar uma sequência incômoda em debutes recentes, já que, nas últimas três estreias, não conseguiu vencer: foram dois empates e uma derrota.

Em sua primeira partida pelo Olimpia, último clube que dirigiu, o time paraguaio ficou no 1 a 1 com o Sol de América-PAR. O mesmo resultado se repetiu em sua estreia pelo Platense-ARG, contra o Newell’s Old Boys-ARG. Já no Aldosivi-ARG, Palermo iniciou com derrota por 3 a 1 para o Unión-ARG.