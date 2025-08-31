"Não falta vontade", diz Breno Lopes após derrota do Fortaleza

"Não falta vontade", diz Breno Lopes após derrota do FortalezaEm fala pós-jogo, o jogador lamentou o resultado e fez cobranças em relação ao desempenho da equipe
O Fortaleza perdeu para o Internacional por 2 a 1 na noite deste domingo, 31, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e chegou a sexta derrota sob o comando de Renato Paiva. Suspenso no jogo anterior, Breno Lopes retornou ao time titular no duelo de hoje.
Após uma partida discreta, onde participou da jogada do gol de Lucca Prior, mas não teve brilho individual, o atacante concedeu entrevista na beira do gramado. Em sua fala, o jogador lamentou o resultado e fez cobranças em relação ao desempenho da equipe.
"Faltou o detalhe, que é fundamental. Teve o pênalti. Conversamos para ter atenção. Não falta vontade. Fizemos o gol, mas não sustentamos. Todo mundo já sabe. Tem sido um ano difícil demais. Na fase que estamos, não podemos dar brecha", disse o jogador.
Breno Lopes chegou ao Fortaleza na temporada passada, durante a janela dos campeonatos estaduais. Em 2025, o ponta-esquerda é o vice-artilheiro do Tricolor com sete gols anotados. Ao todo, o jogador tem 47 jogos pelo Leão, 12 gols marcados e sete assistências distribuídas.
O último tento anotado pelo atacante foi no dia 16 de agosto, na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã.
O próximo compromisso da equipe cearense é no sábado, seis, às 16 horas, na Arena Castelão, contra o Vitória. O confronto entre Leões é crucial para o Fortaleza, uma vez que além de ser um rival direto, a diferença do time cearense para o baiano é de sete pontos.