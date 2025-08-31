"Não falta vontade", diz Breno Lopes após derrota do Fortaleza

Breno Lopes iniciou como titular após estar suspenso do duelo contra o Mirassol / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza perdeu para o Internacional por 2 a 1 na noite deste domingo, 31, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e chegou a sexta derrota sob o comando de Renato Paiva. Suspenso no jogo anterior, Breno Lopes retornou ao time titular no duelo de hoje. Após uma partida discreta, onde participou da jogada do gol de Lucca Prior, mas não teve brilho individual, o atacante concedeu entrevista na beira do gramado. Em sua fala, o jogador lamentou o resultado e fez cobranças em relação ao desempenho da equipe.