Transmissão de Internacional x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 31

Pelo Brasileirão Série A, Internacional e Fortaleza duelam hoje, 31, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN

Internacional e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo (31/08) , às 20h30min (horário de Brasília), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view).

Transmissão de Internacional x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 31

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO