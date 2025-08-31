Transmissão de Internacional x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 31

Transmissão de Internacional x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 31Pelo Brasileirão Série A, Internacional e Fortaleza duelam hoje, 31, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Internacional e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo (31/08), às 20h30min (horário de Brasília), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view).
Transmissão de Internacional x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 31
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Internacional x Fortaleza
Domingo, 31 de agosto (31/08), às 20h30min (horário de Brasília)
Onde será Internacional x Fortaleza
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)