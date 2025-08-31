Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Internacional x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 31

Pelo Brasileirão Série A, Internacional e Fortaleza duelam hoje, 31, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Internacional e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo (31/08), às 20h30min (horário de Brasília), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

+ Fortaleza acerta retorno do meia Lucas Crispim após duas temporadas

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view).

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

+ Fortaleza oficializa a contratação do zagueiro Lucas Gazal e do atacante Kayke

Brasileirão: dia e horário do jogo Internacional x Fortaleza

Domingo, 31 de agosto (31/08), às 20h30min (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Fortaleza

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

