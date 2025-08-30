Inter x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Allanzinho e Vitão disputam lance no jogo Fortaleza x Internacional / Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional

Tensão e pressão. É nesse clima que Internacional e Fortaleza vão se enfrentar neste domingo, 31, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 20h30min, em duelo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Embora não estejam próximos na tabela de classificação, gaúchos e cearenses compartilham contextos semelhantes: má fase e resultados negativos recentes. Inter x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Colorado Rival do Tricolor, o Internacional também atravessa turbulência. Ocupando a 13ª colocação da Série A, com 24 pontos, o Colorado acumula quatro jogos sem vitórias – dois pelo Brasileirão e dois pelas oitavas de final da Libertadores, competição da qual foi eliminado pelo Flamengo. A pressão sobre o técnico Roger Machado é grande, e uma eventual derrota para o Fortaleza pode resultar em demissão.



A missão para escapar do Z-4 não é simples, embora a tabela ainda ofereça possibilidades. Isso porque os concorrentes diretos do Fortaleza também não conseguiram reagir até agora. Vice-lanterna, com 15 pontos, o time comandado por Renato Paiva está a quatro do Vasco, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Projetando os 42 pontos como uma marca relativamente segura para se manter na Série A – a UFMG aponta 15% de risco de queda com essa pontuação –, o Fortaleza precisa de pelo menos mais nove vitórias nos 18 jogos restantes. Ou seja, a reação tem que ser imediata e vencer o Inter fora de casa é fundamental para renovar as esperanças da torcida tricolor.

Para a partida, Renato Paiva tem seis desfalques confirmados: o atacantes Marinho está suspenso, enquanto os pontas Tucu Herrera e Moisés, o goleiro Brenno e o zagueiro Kuscevic estão lesionados. A baixa mais significativa e nova é a do volante titular Lucas Sasha, que sofreu um edema muscular na panturrilha direita e não foi relacionado para a partida. Gustavo Mancha e Kervin Andrade, negociados, não fazem mais parte do elenco. Em contrapartida, Breno Lopes e Brítez voltam a ficar à disposição.

Inter x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto O retrospecto não é animador para o Fortaleza. Jogando no Rio Grande do Sul contra o Colorado, o Fortaleza soma 13 partidas desde 1976, com nove derrotas, três empates e apenas uma vitória – conquistada no Brasileirão de 2023. No período, levou 22 gols e marcou oito. No retrospecto geral, a vantagem também é do clube gaúcho. Em 27 jogos entre Brasileirão, Copa do Brasil e outros torneios, são nove vitórias do Fortaleza, seis empates e 12 vitórias do Internacional.



Inter x Fortaleza pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira

"Recheado de desfalques e vivendo uma crise quase interminável, o Fortaleza tem mais um compromisso importante diante do Internacional, que também chega sob desconfiança. No Beira-Rio, o Leão terá que mostrar a organização tática — que ainda não demonstrou — e postura inteligente para poder pontuar. O duelo reúne dois times altamente pressionados e, por isso, deve exigir atenção a cada segundo", avalia o jornalista do O POVO. Inter x Fortaleza pela Série A 2025: provável escalação Internacional

4-5-1: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias. Téc: Roger Machado