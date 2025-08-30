Inter x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Inter x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseA bola rola neste domingo, 31, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 20h30min, pela 22ª rodada do Brasileirão
Tensão e pressão. É nesse clima que Internacional e Fortaleza vão se enfrentar neste domingo, 31, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 20h30min, em duelo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Embora não estejam próximos na tabela de classificação, gaúchos e cearenses compartilham contextos semelhantes: má fase e resultados negativos recentes.
Inter x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Colorado
Rival do Tricolor, o Internacional também atravessa turbulência. Ocupando a 13ª colocação da Série A, com 24 pontos, o Colorado acumula quatro jogos sem vitórias – dois pelo Brasileirão e dois pelas oitavas de final da Libertadores, competição da qual foi eliminado pelo Flamengo. A pressão sobre o técnico Roger Machado é grande, e uma eventual derrota para o Fortaleza pode resultar em demissão.
Na última quarta-feira, um grupo de torcedores foi ao CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para cobrar melhores resultados. Os jogadores não foram encontrados, mas os colorados conversaram com dirigentes do clube.
Para o confronto, Roger Machado não terá o centroavante Borré, expulso contra o Cruzeiro. Bruno Tabata, que vinha sendo titular, é dúvida por conta de um desconforto. Já Thiago Maia e Enner Valência retornam e reforçam o time para o confronto.
Inter x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Leão
O momento ruim do Fortaleza não é novidade em 2025. A crise no Pici se arrasta desde o início da temporada e a virada de chave ainda não aconteceu – mesmo após reformulação no elenco e troca de treinador. Na rodada passada, o Leão amargou uma dura derrota para o Mirassol, na Arena Castelão, o que aumentou sua chance de rebaixamento para quase 75%, segundo cálculo da UFMG.
A missão para escapar do Z-4 não é simples, embora a tabela ainda ofereça possibilidades. Isso porque os concorrentes diretos do Fortaleza também não conseguiram reagir até agora. Vice-lanterna, com 15 pontos, o time comandado por Renato Paiva está a quatro do Vasco, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.
Projetando os 42 pontos como uma marca relativamente segura para se manter na Série A – a UFMG aponta 15% de risco de queda com essa pontuação –, o Fortaleza precisa de pelo menos mais nove vitórias nos 18 jogos restantes. Ou seja, a reação tem que ser imediata e vencer o Inter fora de casa é fundamental para renovar as esperanças da torcida tricolor.
Para a partida, Renato Paiva tem seis desfalques confirmados: o atacantes Marinho está suspenso, enquanto os pontas Tucu Herrera e Moisés, o goleiro Brenno e o zagueiro Kuscevic estão lesionados. A baixa mais significativa e nova é a do volante titular Lucas Sasha, que sofreu um edema muscular na panturrilha direita e não foi relacionado para a partida. Gustavo Mancha e Kervin Andrade, negociados, não fazem mais parte do elenco. Em contrapartida, Breno Lopes e Brítez voltam a ficar à disposição.
Inter x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto
O retrospecto não é animador para o Fortaleza. Jogando no Rio Grande do Sul contra o Colorado, o Fortaleza soma 13 partidas desde 1976, com nove derrotas, três empates e apenas uma vitória – conquistada no Brasileirão de 2023. No período, levou 22 gols e marcou oito.
No retrospecto geral, a vantagem também é do clube gaúcho. Em 27 jogos entre Brasileirão, Copa do Brasil e outros torneios, são nove vitórias do Fortaleza, seis empates e 12 vitórias do Internacional.
Inter x Fortaleza pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira
"Recheado de desfalques e vivendo uma crise quase interminável, o Fortaleza tem mais um compromisso importante diante do Internacional, que também chega sob desconfiança. No Beira-Rio, o Leão terá que mostrar a organização tática — que ainda não demonstrou — e postura inteligente para poder pontuar. O duelo reúne dois times altamente pressionados e, por isso, deve exigir atenção a cada segundo", avalia o jornalista do O POVO.
Inter x Fortaleza pela Série A 2025: provável escalação
Internacional
4-5-1: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias. Téc: Roger Machado
Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Pochettino, Pablo Roberto e Lucca Prior; Lucero e Breno Lopes (Allanzinho). Téc: Renato Paiva
Inter x Fortaleza pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
- Data: 31/8/2025
- Horário: 20h30min (de Brasília)
- Árbitro: João Vitor Gobi/SP
- Assistentes: Neuza Inês Black/SP e Fabrini Bevilaqua/SP
- VAR: Paulo Renato Moreira/RJ
Inter x Fortaleza pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Sportv
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
