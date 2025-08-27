Rival do Fortaleza, Inter recebe cobranças da torcida no CT por má fase

Atual 13º colocado no Brasileirão, o Colorado soma duas derrotas consecutivas na competição e uma eliminação para o Flamengo nas oitavas da Libertadores

Próximo adversário do Fortaleza na Série A, o Internacional também vive momento ruim dentro e fora do campo. Na manhã desta quarta-feira, 27, um grupo de torcedores foi ao Centro de Treinamento Parque Gigante, em Porto Alegre (RS), para cobrar o time pelos maus resultados nas últimas semanas.

Na ocasião, os colorados não encontraram os jogadores de forma direta, mas conversaram com a diretoria do clube. De acordo com o ge, nomes como D'Alessandro e Borré, atacante da equipe, também marcaram presença no momento. Pressionado pela fase ruim, o técnico Roger Machado não participou.