Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rival do Fortaleza, Inter recebe cobranças da torcida no CT por má fase

Rival do Fortaleza, Inter recebe cobranças da torcida no CT por má fase

Atual 13º colocado no Brasileirão, o Colorado soma duas derrotas consecutivas na competição e uma eliminação para o Flamengo nas oitavas da Libertadores
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Próximo adversário do Fortaleza na Série A, o Internacional também vive momento ruim dentro e fora do campo. Na manhã desta quarta-feira, 27, um grupo de torcedores foi ao Centro de Treinamento Parque Gigante, em Porto Alegre (RS), para cobrar o time pelos maus resultados nas últimas semanas.

Na ocasião, os colorados não encontraram os jogadores de forma direta, mas conversaram com a diretoria do clube. De acordo com o ge, nomes como D'Alessandro e Borré, atacante da equipe, também marcaram presença no momento. Pressionado pela fase ruim, o técnico Roger Machado não participou.

Leia mais

Atual 13º colocado no Brasileirão, o Inter soma duas derrotas consecutivas na competição e uma eliminação para o Flamengo nas oitavas da Libertadores. O time tem 24 pontos na Série A, cinco a mais que o Vitória, primeiro da zona de rebaixamento.

Internacional e Fortaleza se enfrentam neste domingo, 31, às 20h30min (de Brasília), no Beira-Rio, em jogo da 22ª rodada da competição nacional.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar