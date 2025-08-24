Transmissão de Fortaleza x Mirassol: assistir ao vivo ao jogo hoje, 24

Transmissão de Fortaleza x Mirassol: assistir ao vivo ao jogo hoje, 24Pela Série A, Fortaleza e Mirassol duelam hoje, 24, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Fortaleza e Mirassol se enfrentam hoje, domingo (24/8), às 18h30min (horário de Brasília), em jogo da 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO e Esportes O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- Premiere: serviço de pay-per-view
Série A: dia e horário do jogo Fortaleza x Mirassol
Domingo, 24 de agosto (24/8), às 18h30min (horário de Brasília)
Onde será Fortaleza x Mirassol
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)