Transmissão de Fortaleza x Mirassol: assistir ao vivo ao jogo hoje, 24

Pela Série A, Fortaleza e Mirassol duelam hoje, 24, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN

Fortaleza e Mirassol se enfrentam hoje, domingo (24/8), às 18h30min (horário de Brasília), em jogo da 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO e Esportes O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).

Transmissão de Fortaleza x Mirassol: assistir ao vivo ao jogo da Série A hoje, 19

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO