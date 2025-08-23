Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseMesmo em meio à crise, com desfalques e jogadores afastados, Leão do Pici espera apoio do público para receber o time paulistano, que vem embalado na competição nacional
Em meio a uma crise interna e na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza recebe o Mirassol-SP neste domingo, 24, às 18h30min, na Arena Castelão, na Capital, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vice-lanterna da competição com apenas 15 pontos, o Leão precisa reencontrar o caminho da vitória para sair da zona de rebaixamento — algo que ainda não é possível mesmo em caso de vitória.
Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: como chega o Leão
O clima no Pici é conturbado. Após a eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores, ante o Vélez Sarsfield, na Argentina, o técnico Renato Paiva decidiu reformular o grupo com medidas drásticas, ao afastar pelo menos cinco jogadores. Os nomes não foram confirmados, mas o Esportes O POVO apurou que Deyverson, Magrão, Zé Welison, Rodrigo Santos, Emmanuel Martínez e Ryan Guilherme — este será negociado com o Cruzeiro-MG.
Sua estratégia vem para “emagrecer o elenco” e ajustar a preparação técnica do time para o Brasileirão. “Eu preciso ter menos jogadores, mas aqueles que eu entendo que são importantes para a forma de jogar e para o que o clube precisa agora. Nós temos que estar focados naquilo que é importante, que é vencer jogos na Série A”, comentou.
Para dificultar ainda mais a vida do Tricolor do Pici, Renato Paiva conta com três atletas no departamento médico. Moisés, Brenno e Kuscevic estão fora, enquanto Herrera é dúvida para a partida deste domingo. Além do mais, três jogadores suspensos: Brítez, Kervin e Breno Lopes ficam de fora por terem tomado três cartões amarelos.
Apesar disso, o Fortaleza espera um Castelão cheio para receber o Mirassol. Para isso, ingressos foram disponibilizados a partir de R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), nos setores inferior norte e sul.
Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: como chega o Mira
Do outro lado estará o Mirassol, a grande revelação da temporada até agora. Recém-promovido para a Série A, o clube paulista se consolidou como um dos destaques do campeonato. Em 14 rodadas, sofreu apenas duas derrotas e venceu gigantes como São Paulo e Santos, o que lhe rendeu o rótulo de “sensação do Brasil” pela imprensa internacional.
Com uma longa sequência de invencibilidade, com cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos, o time do técnico Rafael Guanaes tem mostrado maturidade e organização tática, mantendo-se entre os primeiros colocados mesmo com partidas atrasadas.
Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: retrospecto
Em toda a história, os times se enfrentaram apenas uma vez. O encontro ocorreu na segunda rodada da Série A 2025 e terminou empatado em 1 a 1. O levantamento do histórico é do site oGol.
Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira
"Em uma crise quase interminável, o Fortaleza terá, mais uma vez, a chance de responder positivamente à sua torcida na Arena Castelão. O adversário, todavia, não é dos mais fáceis: Mirassol, a grande surpresa da Série A até aqui. O cenário tricolor não é favorável: afastamento de jogadores, protestos frequentes, zona de rebaixamento no Brasileirão e eliminação na Libertadores. Porém, o Leão já mostrou, em outros anos, que pode dar a volta por cima, talvez essa seja a esperança do torcedor nessa (nova) final ", avalia o jornalista do O POVO.
Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: provável escalação
Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Tinga, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Allanzinho e Lucero. Técnico: Renato Paiva.
Mirassol
4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca (Carlos Eduardo) e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.
Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
- Data: 24/8/2025
- Horário: 18h30min
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO