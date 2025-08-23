Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Técnico Renato Paiva decidiu afastar seis atletas do elenco / Crédito: Fco Fontenele

Em meio a uma crise interna e na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza recebe o Mirassol-SP neste domingo, 24, às 18h30min, na Arena Castelão, na Capital, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vice-lanterna da competição com apenas 15 pontos, o Leão precisa reencontrar o caminho da vitória para sair da zona de rebaixamento — algo que ainda não é possível mesmo em caso de vitória. Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: como chega o Leão O clima no Pici é conturbado. Após a eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores, ante o Vélez Sarsfield, na Argentina, o técnico Renato Paiva decidiu reformular o grupo com medidas drásticas, ao afastar pelo menos cinco jogadores. Os nomes não foram confirmados, mas o Esportes O POVO apurou que Deyverson, Magrão, Zé Welison, Rodrigo Santos, Emmanuel Martínez e Ryan Guilherme — este será negociado com o Cruzeiro-MG.

Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: como chega o Mira Do outro lado estará o Mirassol, a grande revelação da temporada até agora. Recém-promovido para a Série A, o clube paulista se consolidou como um dos destaques do campeonato. Em 14 rodadas, sofreu apenas duas derrotas e venceu gigantes como São Paulo e Santos, o que lhe rendeu o rótulo de “sensação do Brasil” pela imprensa internacional. Com uma longa sequência de invencibilidade, com cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos, o time do técnico Rafael Guanaes tem mostrado maturidade e organização tática, mantendo-se entre os primeiros colocados mesmo com partidas atrasadas. Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: retrospecto Em toda a história, os times se enfrentaram apenas uma vez. O encontro ocorreu na segunda rodada da Série A 2025 e terminou empatado em 1 a 1. O levantamento do histórico é do site oGol.

Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira

"Em uma crise quase interminável, o Fortaleza terá, mais uma vez, a chance de responder positivamente à sua torcida na Arena Castelão. O adversário, todavia, não é dos mais fáceis: Mirassol, a grande surpresa da Série A até aqui. O cenário tricolor não é favorável: afastamento de jogadores, protestos frequentes, zona de rebaixamento no Brasileirão e eliminação na Libertadores. Porém, o Leão já mostrou, em outros anos, que pode dar a volta por cima, talvez essa seja a esperança do torcedor nessa (nova) final ", avalia o jornalista do O POVO. Fortaleza x Mirassol pela Série A 2025: provável escalação Fortaleza 4-3-3: Helton Leite; Tinga, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Allanzinho e Lucero. Técnico: Renato Paiva.