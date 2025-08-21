Fortaleza tem o pior aproveitamento contra times da parte de baixo da Série A

Volante Lucas Sasha no jogo Fortaleza x Internacional, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Parte da péssima campanha protagonizada pelo Fortaleza na Série A está atrelada ao rendimento ruim da equipe diante dos times que estão na segunda página da tabela de classificação – e que, consequentemente, são adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Segundo levantamento feito por Thiago Minhoca, comentarista da Rádio O POVO CBN, o Leão é quem tem o pior aproveitamento nos duelos contra os clubes que ocupam, atualmente, do 11º ao 20º lugar, que são Atlético-MG, Internacional, Grêmio, Corinthians, Santos, Vasco, Vitória, Juventude e Sport.