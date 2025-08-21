Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza tem o pior aproveitamento contra times da parte de baixo da Série A

Considerando duelos contra os times que ocupam atualmente do 11º ao 20º lugar, o Leão do Pici tem rendimento pior até que o Sport, lanterna da competição
Parte da péssima campanha protagonizada pelo Fortaleza na Série A está atrelada ao rendimento ruim da equipe diante dos times que estão na segunda página da tabela de classificação – e que, consequentemente, são adversários diretos na luta contra o rebaixamento.

Segundo levantamento feito por Thiago Minhoca, comentarista da Rádio O POVO CBN, o Leão é quem tem o pior aproveitamento nos duelos contra os clubes que ocupam, atualmente, do 11º ao 20º lugar, que são Atlético-MG, Internacional, Grêmio, Corinthians, Santos, Vasco, Vitória, Juventude e Sport.

Nos embates contra essas equipes em questão, o Tricolor do Pici só conquistou uma única vitória: sobre o Juventude, no Presidente Vargas, em goleada por 5 a 0. Nos demais sete jogos, perdeu quatro, para Vitória, Vasco, Santos e Grêmio, e empatou com Internacional, Sport e Corinthians.

Ou seja, o aproveitamento do Fortaleza contra os times da segunda página da tabela é de 25%, menor que o do lanterna Sport, que disputou a mesma quantidade de partidas e soma 29%. Considerando os últimos oito colocados, do 13º ao 20º, o Grêmio é quem tem se saído melhor nos confrontos diretos.

O Imortal, em dez duelos contra times do 11º ao 20º lugar, venceu cinco, empatou quatro e perdeu uma única vez, totalizando 63% de aproveitamento. O Corinthians aparece logo atrás, com 59%, seguido de Vasco (55%), Santos (43%), Juventude (37%), Vitória (36%), Sport (29%) e Fortaleza (25%).

Cinco dos próximos oito jogos do Fortaleza serão contra times da segunda parte da tabela

Na vice-lanterna do Brasileirão e em crise, o Fortaleza terá uma sequência decisiva para se manter vivo na luta contra o rebaixamento. Isso porque, dos próximos oito confrontos que terá no torneio, cinco serão contra times da segunda parte da tabela: Internacional (22ª rodada), Vitória (23ª rodada), Sport (25ª rodada), Juventude (27ª rodada) e Vasco (28ª rodada).

Destas partidas, três serão na capital cearense, contra Vitória, Sport e Vasco. Já diante de Internacional e Juventude, o Tricolor do Pici terá que viajar até Porto Alegre. Entre esses duelos, considerando o recorte das próximas oito partidas, o Leão também encara Mirassol (21ª rodada), Palmeiras (24ª rodada) e São Paulo (26ª rodada).

