Santos tem negociações avançadas com Vojvoda após desistir de Sampaoli

Segundo jornalista argentino César Luis Merlo, clube e treinador argentino estão em fase final de negociação

Nos bastidores, ele é visto como um perfil interessante pela capacidade de extrair o máximo de elencos mais enxutos e de indicar reforços compatíveis com a realidade financeira.

Ex- Fortaleza , Juan Pablo Vojvoda deve ser o próximo treinador do Santos. Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, o clube santista e o treinador argentino estão em fase final de negociação para que um acordo seja firmado.

A negociação com o ex-treinador do Leão foi noticiada nesta quarta-feira após o Peixe desistir da contratação de outro argentino, o Jorge Sampaoli. O clube travou as tratativas com ele após verificar que não terá como atender os pedidos de vários reforços feitos pelo comandante por conta das dificuldades financeiras que enfrenta.

Além dos reforços pedidos, Sampaoli teria requerido outras mudanças no clube. Primeiro, o argentino teria dado a entender que afastaria alguns meninos da base para que eles pudessem ficar mais “maduros”.

Sampaoli também queria trocas no departamento médico do Santos, que entende ser muito difícil fazer qualquer substituição de imediato. (Com Gazeta Esportiva e Jogada10)