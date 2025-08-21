Fortaleza divulga ingressos a partir de R$ 10 e libera check-in para jogo contra o Mirassol

Fortaleza divulga ingressos a partir de R$ 10 e libera check-in para jogo contra o MirassolTimes se enfrentam na Arena Castelão neste domingo, 24, às 18h30min, pela 21ª rodada da Série A
O Fortaleza abriu na tarde desta quinta-feira, 21, o check-in e iniciará a venda de ingressos a partir das 19 horas para o jogo diante do Mirassol. Pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão, os times se enfrentam neste domingo, 24, na Arena Castelão, às 18h30min.
Com apenas 15 pontos conquistados após 19 partidas, o Tricolor do Pici é vice-lanterna da competição e entrará em campo em busca dos três pontos para diminuir a distância para o primeiro time fora do Z-4, o 16° colocado, hoje o Vasco com 19 pontos.
Conselheiros e proprietários do clube já estão aptos a se confirmar para a partida. Para o sócio-torcedor da categoria Leão do Pici, o check-in estará disponível a partir das 16 horas. Sócio do Leão de Aço estarão aptos a confirmar presença às 17 horas, enquanto as categorias Leão Fiel, É o Laion e Interior serão liberadas após às 18 horas.
A partir das 19 horas, a venda de ingresso estará liberada tanto pelo site Leão Tickets quanto pelas lojas Leão 1918 do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi e RioMar Kennedy, com promoção de bilhetes a partir de R$ 10 a meia. Confira os valores:
- Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)
Na temporada, como mandante, o Leão do Pici contabiliza 24 jogos, com nove vitórias, cinco empates e dez derrotas. No Campeonato Brasileirão, são três triunfos, duas igualdades e cinco reveses.
