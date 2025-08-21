Fortaleza divulga ingressos a partir de R$ 10 e libera check-in para jogo contra o Mirassol

Fortaleza faz promoção de ingressos em busca de atrair torcedores ao estádio em meio ao momento negativo vivido pelo clube. / Crédito: FCO Fontenele/O POVO

O Fortaleza abriu na tarde desta quinta-feira, 21, o check-in e iniciará a venda de ingressos a partir das 19 horas para o jogo diante do Mirassol. Pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão, os times se enfrentam neste domingo, 24, na Arena Castelão, às 18h30min. Com apenas 15 pontos conquistados após 19 partidas, o Tricolor do Pici é vice-lanterna da competição e entrará em campo em busca dos três pontos para diminuir a distância para o primeiro time fora do Z-4, o 16° colocado, hoje o Vasco com 19 pontos.