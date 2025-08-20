Afonso Ribeiro traz detalhes exclusivos sobre possível saída de Gustavo Mancha

Segundo o profissional, o acordo entre atleta e clube grego está bem encaminhado

Um dos destaques do Fortaleza no ano, o zagueiro Gustavo Mancha recebeu uma proposta do Olympiakos da Grécia e pode deixar o Pici. Apesar de ser um jogador considerado titular na equipe, o camisa 39 pode ser vendido devido as altas cifras envolvidas na negociação.

Afonso Ribeiro, jornalista e colunista do O POVO, contou detalhes da negociação do zagueiro no programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN. Segundo o profissional, o acordo entre atleta e clube grego está bem encaminhado, enquanto o Fortaleza ainda tenta um ganho financeiro maior.