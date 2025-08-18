Vélez x Fortaleza pela Libertadores: veja escalação provável, retrospecto e análise

Mancuso, Galván e Marinho disputam lance no jogo Fortaleza x Vélez Sarsfield, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Thiago GADELHA / AFP

Sem conseguir reagir na Série A, onde ocupa a vice-lanterna, o Fortaleza tentará manter-se vivo na Copa Libertadores, mas a missão não será fácil. Nesta terça-feira, 19, o Tricolor do Pici visita o Vélez Sarsfield, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, às 19 horas (de Brasília), em duelo que vale vaga nas quartas de final do torneio continental.

No jogo de ida, disputado na Arena Castelão, os times fizeram uma partida truncada, com poucas oportunidades claras de gol. Com o empate por 0 a 0 na capital cearense, o confronto está em aberto na Argentina, já que qualquer vitória para ambos os lados garante a classificação. Em caso de novo resultado de igualdade, a decisão será nos pênaltis.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além da importância esportiva — afinal, chegar às quartas da Libertadores seria um feito inédito na história do clube e igualaria a melhor campanha de um time nordestino no torneio, registrada pelo Bahia em 1989 —, a partida também envolve impacto financeiro. O classificado receberá 1,7 milhão de dólares em premiação, cerca de R$ 9,2 milhões.

Vélez x Fortaleza pela Libertadores: como chega o Leão Apesar da relevância histórica, o péssimo momento em campo acaba ofuscando a grandeza da partida e o ânimo da torcida. Em crise, pressionado e sob protestos constantes, o Leão do Pici venceu apenas três dos últimos 20 jogos que disputou na temporada.

Fora de casa, o cenário é ainda pior: a última vitória longe de seus domínios com bola rolando — desconsiderando o W.O. contra o Colo-Colo — foi no início de fevereiro, quando superou o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Desde então, o time disputou 18 partidas como visitante, somando oito empates e nove derrotas em compromissos pela Libertadores, Série A, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Nordestão.



Vélez x Fortaleza pela Libertadores: como chega o El Fortín Rival do Fortaleza, o Vélez terá apoio massivo da torcida, que deve lotar o José Amalfitani. Em fase de recuperação, a equipe argentina perdeu apenas uma vez desde a volta da pausa do Super Mundial, em julho. No período, foram sete jogos, com três vitórias, três empates e uma derrota. No último sábado, inclusive, o time venceu o Independiente pelo campeonato nacional.

Em relação ao duelo, o técnico Guillermo Schelotto não deve promover grandes mudanças em relação à escalação da partida de ida. A principal novidade pode ser a entrada de Machuca como titular. Entre as ausências, o treinador segue sem o meia Agustín Bouzat, capitão do El Fortín. Vélez x Fortaleza pela Libertadores: destaques do jogo No Fortaleza, apesar da má fase em geral da equipe, Breno Lopes vem desempenhando papel de protagonista no ataque, contribuindo com boas atuações e participações em gols. No Vélez, o destaque vai para a dupla ofensiva formada pelo jovem Carrizo e o experiente Braian Romero, artilheiros do clube.

Vélez x Fortaleza pela Libertadores: retrospecto

Será o segundo duelo na história entre Fortaleza e Vélez Sarsfield. O primeiro terminou empatado, em jogo disputado na Arena Castelão, na capital cearense, pelo confronto de ida das oitavas de final da Libertadores 2025.

Vélez x Fortaleza pela Libertadores: veja a análise de João Pedro Oliveira

"Devido o contexto de crise e briga para sair da zona de rebaixamento na Série A, a decisão contra o Vélez ganhou um caráter "secundário" para o Fortaleza neste momento do ano. É fato que uma classificação continental seria importante quando se trata de história, no entanto, é mais racional que o time foque suas atenções naquilo que vai garantir projeção futura: o Brasileirão. No mais, o duelo em Buenos Aires deve ser truncado, assim como todo jogo de Libertadores, e, quem quiser passar, precisará se atentar aos mínimos detalhes, especialmente defensivos — que virou um calo na vida Tricolor em 2025", analisou o jornalista do Esportes O POVO. Vélez x Fortaleza pela Libertadores: escalação provável Vélez Sarsfield

4-3-3: Marchiori; Gordon, Mammana, Magallán e Gómez; Andrada, Baeza e Aliendro; Carrizo, Braian Romero e Machuca. Téc: Guillermo Schelotto

