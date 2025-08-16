Transmissão de Fluminense x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 16

Transmissão de Fluminense x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 16Pelo Brasileirão Série A, Fluminense e Fortaleza duelam hoje, 16, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Fluminense e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado (16/08), às 16 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
+ Jogadoras do Fortaleza reclamam de arbitragem em eliminação na A2 e cobram resposta da CBF
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-vier).
Transmissão de Fluminense x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 16
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- Premiere: serviço de pay-per-view
+ Fortaleza encaminha saída de Luquinhas para ex-clube de Guzmán
Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Fortaleza
Sábado, 16 de agosto (16/08), às 16 horas (horário de Brasília)
Onde será Fluminense x Fortaleza
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)