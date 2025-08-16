Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Fluminense x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 16

Pelo Brasileirão Série A, Fluminense e Fortaleza duelam hoje, 16, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Tipo Notícia

Fluminense e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado (16/08), às 16 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

+ Jogadoras do Fortaleza reclamam de arbitragem em eliminação na A2 e cobram resposta da CBF

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-vier).

Transmissão de Fluminense x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 16

 

Transmissão paga

  • Premiere: serviço de pay-per-view

+ Fortaleza encaminha saída de Luquinhas para ex-clube de Guzmán

Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Fortaleza

Sábado, 16 de agosto (16/08), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Fortaleza

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

