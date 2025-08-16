Jogadoras do Fortaleza reclamam de arbitragem em eliminação na A2 e cobram resposta da CBF

Jogadoras do Fortaleza reclamam de arbitragem em eliminação na A2 e cobram resposta da CBFLeoas tiveram gol erroneamente anulado no início da segunda etapa no jogo de volta diante do Botafogo, pelas semifinais do Brasileirão Feminino A2
A artilheira do Fortaleza, Jhow, não foi a única atleta a se manifestar contra o erro de arbitragem do qual a equipe foi vítima na eliminação nas semifinais do Brasileirão Feminino A2 na última sexta-feira diante do Botafogo.
De maneira simultânea na tarde deste sábado, 16, as atletas leoninas publicaram em suas redes sociais uma nota onde cobram posicionamento da CBF. No texto, as jogadoras questionam o impedimento assinalado no gol marcado por Thalita aos quatro minutos do segundo tempo e acentuam que o lance acabou por injustamente interromper todo o trabalho feito durante a temporada.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Confira a nota das jogadoras do Fortaleza:
O sentimento de dever cumprido pelo acesso se mistura com a revolta diante da impunidade. São inúmeros os casos grotescos que temos presenciado, e a pergunta que fica é inevitável: estamos diante de incompetência, falta de estrutura dos órgãos competentes ou de algo ainda mais grave?
Queríamos mais, trabalhamos para mais. Nosso objetivo era chegar mais longe, valorizar toda nossa dedicação no dia a dia e dar orgulho ao uniforme que vestimos, dar esse título a todos que fazem o Fortaleza.
O que vimos ontem entra para a história como um dos maiores erros já cometidos, sem margem para dúvidas. É urgente que surjam respostas concretas e não mais os mesmos comunicados prontos, recheados de frases vazias que nada explicam. Um ano inteiro de trabalho, dedicação e suor foi simplesmente interrompido.
O Fortaleza se despediu da competição nacional após empatar em 1 a 1 com o Botafogo no jogo de volta das semifinais (3 a 3 no agregado) e ser superado por 5 a 3 nas cobranças de pênalti. Em 11 jogos disputados, foram cinco vitórias e seis empates, com 25 gols marcados e oito tomados.
Com a eliminação, as Leoas agora concentram suas forças na preparação para o Campeonato Cearense e para a Copa Maria Bonita — competição regional semelhante à Copa do Nordeste, que se inicia neste ano de 2025 e será disputada por nove equipes nordestinas entre os dias 1 e 11 de outubro, em Pernambuco.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente