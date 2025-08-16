Jogadoras do Fortaleza reclamam de arbitragem em eliminação na A2 e cobram resposta da CBF

Leoas tiveram gol erroneamente anulado no início da segunda etapa no jogo de volta diante do Botafogo, pelas semifinais do Brasileirão Feminino A2

De maneira simultânea na tarde deste sábado, 16, as atletas leoninas publicaram em suas redes sociais uma nota onde cobram posicionamento da CBF. No texto, as jogadoras questionam o impedimento assinalado no gol marcado por Thalita aos quatro minutos do segundo tempo e acentuam que o lance acabou por injustamente interromper todo o trabalho feito durante a temporada.

Confira a nota das jogadoras do Fortaleza:

O sentimento de dever cumprido pelo acesso se mistura com a revolta diante da impunidade. São inúmeros os casos grotescos que temos presenciado, e a pergunta que fica é inevitável: estamos diante de incompetência, falta de estrutura dos órgãos competentes ou de algo ainda mais grave?

Queríamos mais, trabalhamos para mais. Nosso objetivo era chegar mais longe, valorizar toda nossa dedicação no dia a dia e dar orgulho ao uniforme que vestimos, dar esse título a todos que fazem o Fortaleza.

O que vimos ontem entra para a história como um dos maiores erros já cometidos, sem margem para dúvidas. É urgente que surjam respostas concretas e não mais os mesmos comunicados prontos, recheados de frases vazias que nada explicam. Um ano inteiro de trabalho, dedicação e suor foi simplesmente interrompido.

O Fortaleza se despediu da competição nacional após empatar em 1 a 1 com o Botafogo no jogo de volta das semifinais (3 a 3 no agregado) e ser superado por 5 a 3 nas cobranças de pênalti. Em 11 jogos disputados, foram cinco vitórias e seis empates, com 25 gols marcados e oito tomados.