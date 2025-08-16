Fluminense x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Fluminense e Fortaleza é neste sábado, 16, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fluminense e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 16 de agosto (16/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Fluminense x Fortaleza: como chegam os times
Para a partida, o técnico Renato Paiva conta com o retorno do goleiro João Ricardo, mas deve manter Helton Leite como titular. Entre as ausências, a lista é grande: os zagueiros Gustavo Mancha (suspenso) e Kuscevic, o goleiro Brenno, o atacante Moisés e os meias Matheus Pereira e Pochettino – estes últimos cinco citados por lesão.
Neste sábado, 16, Renato Gaúcho precisará lidar com um número relevante de desfalques. Na lista estão nomes como o experiente Thiago Silva, capitão e ídolo, o zagueiro Ignácio, o lateral-esquerdo Fuentes, o volante Otávio e o atacante Soteldo, todos lesionados. O também zagueiro Freytes, suspenso, é outro fora do jogo.
Por outro lado, Renato Gaúcho terá o atacante Santiago Moreno à disposição para o duelo no Maracanã. O colombiano, contratado para reforçar o elenco carioca, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para enfrentar o Fortaleza. (Com Mateus Moura)
Fluminense x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Fortaleza
Sábado, 16 de agosto (16/08), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Fluminense x Fortaleza
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
CBF divulga datas e horários dos jogos das quartas da Copa do Brasil; CONFIRA