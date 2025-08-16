Fluminense x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense e Fortaleza se enfrentam hoje, 16, pelo Brasileirão. / Crédito: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Fluminense e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 16 de agosto (16/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Fluminense x Fortaleza: como chegam os times Para a partida, o técnico Renato Paiva conta com o retorno do goleiro João Ricardo, mas deve manter Helton Leite como titular. Entre as ausências, a lista é grande: os zagueiros Gustavo Mancha (suspenso) e Kuscevic, o goleiro Brenno, o atacante Moisés e os meias Matheus Pereira e Pochettino – estes últimos cinco citados por lesão. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Neste sábado, 16, Renato Gaúcho precisará lidar com um número relevante de desfalques. Na lista estão nomes como o experiente Thiago Silva, capitão e ídolo, o zagueiro Ignácio, o lateral-esquerdo Fuentes, o volante Otávio e o atacante Soteldo, todos lesionados. O também zagueiro Freytes, suspenso, é outro fora do jogo.