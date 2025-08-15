Fluminense x Fortaleza: Thiago Minhoca analisa o desafio do Leão na luta contra o rebaixamento

O comentarista da Rádio O POVO CBN avaliou a perspectiva do Tricolor cearense para encarar o adversário carioca na Série A

No Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca analisou o confronto entre Fluminense e Fortaleza pela Série A, destacando a situação do Tricolor cearense. O Leão visita o adversário carioca de olho na reação para sair da zona de rebaixamento.